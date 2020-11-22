台新增6新冠病例 來自印尼、美國、菲律賓

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)

台灣 中央流行疫情指揮中心昨天沉寂一日，並未公布新增新冠肺炎確診案例，不過今天一口氣宣布增加六名境外移入個案，本周一到周日累計新增17名境外移入個案，當中10例為印尼 籍移工。台灣今累計已有617例確診，其中525例為境外移入，以美國 100多例為最大宗，英國70幾例居次，菲律賓及印尼則位居第三、第四名。

指揮中心發言人莊人祥表示，今新增之6例境外移入新冠肺炎確定病例(案613至618)，分別自印尼(4例)、美國(1例)及菲律賓(1例)入境。

莊人祥表示，案613、614、617、618皆為20多歲印尼籍女性，分別於11月7日、8日自印尼來台工作，入境迄今皆無症狀，11月20日、21日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於4名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

莊人祥表示，案615為20多歲本國籍男性，今年8月中旬赴美國就學，11月6日陸續出現肌肉痠痛、咳嗽、有痰、流鼻水、頭痛及嗅覺異常等疑似症狀，自行服藥未就醫，11月20日入境時主動通報有疑似症狀，於機場採檢後至檢疫所隔離，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共26人，同班機前後2排旅客共14人，列為居家隔離，其餘12人為機組人員，均著適當防護，列為自主健康管理。

莊人祥表示，案616為30多歲菲律賓籍女性，11月８日自菲律賓來臺工作，入境迄今皆無症狀，11月21日進行期滿前採檢送驗，於今日確診，由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計107,410例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含105,876例排除)，其中617例確診，分別為525例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、548人解除隔離、62人住院隔離中。