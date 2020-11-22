我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

台新增6新冠病例 來自印尼、美國、菲律賓

記者邱宜君、楊雅棠／台北22日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)

台灣中央流行疫情指揮中心昨天沉寂一日，並未公布新增新冠肺炎確診案例，不過今天一口氣宣布增加六名境外移入個案，本周一到周日累計新增17名境外移入個案，當中10例為印尼籍移工。台灣今累計已有617例確診，其中525例為境外移入，以美國100多例為最大宗，英國70幾例居次，菲律賓及印尼則位居第三、第四名。

指揮中心發言人莊人祥表示，今新增之6例境外移入新冠肺炎確定病例(案613至618)，分別自印尼(4例)、美國(1例)及菲律賓(1例)入境。

莊人祥表示，案613、614、617、618皆為20多歲印尼籍女性，分別於11月7日、8日自印尼來台工作，入境迄今皆無症狀，11月20日、21日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於4名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

莊人祥表示，案615為20多歲本國籍男性，今年8月中旬赴美國就學，11月6日陸續出現肌肉痠痛、咳嗽、有痰、流鼻水、頭痛及嗅覺異常等疑似症狀，自行服藥未就醫，11月20日入境時主動通報有疑似症狀，於機場採檢後至檢疫所隔離，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共26人，同班機前後2排旅客共14人，列為居家隔離，其餘12人為機組人員，均著適當防護，列為自主健康管理。

莊人祥表示，案616為30多歲菲律賓籍女性，11月８日自菲律賓來臺工作，入境迄今皆無症狀，11月21日進行期滿前採檢送驗，於今日確診，由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計107,410例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含105,876例排除)，其中617例確診，分別為525例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、548人解除隔離、62人住院隔離中。

印尼 美國 台灣

上一則

「蘇困境也是蔡危機」 游盈隆：當局者迷是常見悲劇根源

下一則

台中警副分局長喝花酒 上任4天拔官

延伸閱讀

防疫緊箍咒…陰性證明才能返台 被質疑違憲

防疫緊箍咒…陰性證明才能返台 被質疑違憲
台灣估疫苗延到明年中打 一劑700元…專家質疑買不到

台灣估疫苗延到明年中打 一劑700元…專家質疑買不到

指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗

指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗
2周境外移入45例 陳時中：入境擬擴大要求陰性證明

2周境外移入45例 陳時中：入境擬擴大要求陰性證明

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長