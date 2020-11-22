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金馬57 莫子儀封影帝 陳淑芳奪影后、女配雙料大獎

記者蘇詠智／台北22日電
第57屆金馬獎頒獎，影帝莫子儀（右）與女配角、影后雙料得主陳淑芳合影。（記者林伯東／攝影）
第57屆金馬獎頒獎，影帝莫子儀（右）與女配角、影后雙料得主陳淑芳合影。（記者林伯東／攝影）

華人影壇盛事—第57屆金馬獎頒獎典禮，不畏新冠肺炎衝擊照常舉行，81歲的陳淑芳演戲超過一甲子，以「孤味」和「親愛的房客」連奪最佳女主、女配角雙料大獎，也成為金馬獎史上這兩項獎的最高齡得主新紀錄創造者，影帝則是和她在「親愛的房客」有精采對手戲的莫子儀；陳玉勳「消失的情人節」拿下最佳影片與編導等五項獎，成為最大贏家。

李安：金馬實體頒獎讓我很驕傲

金馬獎主席李安率先走上紅毯，他談到今年在疫情之下，依然能夠舉行實體的頒獎典禮，讓他感覺很驕傲，「我不知道哪裡還能這樣的舉行。」

近年來金馬獎堪稱「關關難過關關過」，去年碰到政治情勢造成兩岸電影獎同夜大拚場，金馬獎挾台灣、星馬眾名導的精彩作品盡出之勢，仍交出亮眼的得獎名單。今年則遇見打擊全球影業的新冠肺炎，各大影展、影視頒獎等不是被迫取消典禮，就是只能在沒有台下觀眾的情況頒發，使得除台下來賓大都戴上口罩外，幾乎沒有太大改變的金馬獎更顯難能可貴。

是枝裕和：為侯導隔離也要出席

尤其從日本來的名導是枝裕和，介紹終身成就獎得主侯孝賢時，坦言就算隔離四周都願出席、稱自己像是侯的另一個兒子，氣氛極為動人，令台灣影迷感恩擁有受到崇敬的大師、維持金馬獎頒獎典禮的高度。

孤味飆戲…哭出鬱悶絲絲入味

疫情影響人心，觀賞喜劇片讓人放鬆、找到奮鬥的勇氣，描述平凡人生中奇幻浪漫的「消失的情人節」成為今年的最大贏家，正是評審認同片子給予觀眾滿滿正能量的肯定。感人落淚文藝電影則讓大家同聲一哭、宣洩心中的鬱悶，因此「親愛的房客」、「孤味」演員傑出表現亦受到獎勵。

除了台灣本地推出的優質佳作，來自馬來西亞、令人驚豔的「南巫」，以及新加坡出品的高水準商業喜劇「男兒王」同樣沒被評審忽略，再次證明金馬獎只論影片好壞而不管地域或國籍，仍是華人區含金量最高的電影榮耀。

台灣 電影 疫情

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