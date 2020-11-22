入行63年首奪金馬 81歲陳淑芳忙喊「不漲價」

最佳女主角 才剛拿下最佳女配角，陳淑芳又以另一部「孤味」獲得影后。（記者季相儒／攝影）

第57屆金馬獎最佳女主角由陳淑芳以「孤味」奪下，她也是典禮史上第一位拿影后又奪女配（親愛的房客）的演員，當她再度走上台，在全場起立歡呼下開心拿著獎座，流下眼淚，不改可愛個性幽默說：「沒想到這麼折騰我老人家，80幾歲還拿這麼重的獎座，但是重歸重，我還是要抱得緊緊的！」

來源：聯合影音網

陳淑芳抱著獎座表示要謝謝很多人，她對著坐在台下的侯孝賢導演 說：「侯導你教我很多，我真的感謝你。」她提到因為離婚挫折，侯孝賢曾跟她說：「怕什麼，女人離婚有什麼了不起！」於是就拍了「風櫃來的人」。

最後她不忘喊話：「還是一句話，別忘了我不漲價，因為我一周沒事做就會生病，我是個演員，一定要有事做。」最後也替她主演的電影 「親愛的房客」、「孤味」拉票房，要大家進戲院欣賞。

陳淑芳入行63年，拍戲超過一甲子，卻從未獲得金馬獎項殊榮，這回首次入圍 金馬就大放異彩，拿下影后、女配，還參與演唱「孤味」主題曲、入圍最佳原創電影歌曲獎，就連她配音的動畫短片「夜車」都得獎。

有趣的是，陳淑芳以「親愛的房客」拿下女配時，她就說：「等那麼久才拿到這匹（馬），我是不是可以再拿一匹，你們一定會覺得我太貪心，沒錯！63年我才拿到當然要貪心。」想不到她預言成功，一口氣騎上兩匹馬。

「孤味」片中讓陳淑芳感到最挑戰的是邊演戲邊唱歌，一場壽宴戲，她得當著上百人面前清唱，讓她驚恐直呼：「太難聽害觀眾不想看怎麼辦？」最後的呈現，卻讓所有人讚不絕口。