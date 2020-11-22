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首位雙冠王影帝！莫子儀「六致」謝詞超催淚

記者陳建嘉／台北22日電
最佳男主角 莫子儀以「親愛的房客」擒下影帝。（記者季相儒／攝影）
最佳男主角 莫子儀以「親愛的房客」擒下影帝。（記者季相儒／攝影）

本屆金馬獎最佳男主角頒給「親愛的房客」莫子儀，他今年稍早才以「親愛的房客」拿下台北電影獎影帝，又以該片拿下金馬影帝，成為首位拿下雙冠王影帝的男星。

來源：聯合影音網

莫子儀謙虛表示，「站在這裡不代表我是最優秀的演員，是因為前輩們的滋養，我才能拿到這個獎，謝謝你們」，他不忘提及所有幕前幕後的電影工作者，也悼念許多已經離開這個世界的影人們。由於「親愛的房客」議題觸及同志、單親家庭以及低收入戶等弱勢族群，他更溫柔將這個獎獻給所有為生活努力的人們，「致自由，致平等，致天賦人權，致電影，致創作，致生活」，讓台下觀眾也感動紅了眼眶。

莫子儀在「親愛的房客」飾演一名神祕的房客林健一，與陳淑芳所飾演的周秀玉及白潤音所飾演的王悠宇，組成沒有血緣關係的一家人，但隨著劇情推演，故事才揭曉林健一實則為周秀玉逝世兒子的同性伴侶，但面對同性戀被社會歧視的困境，他也無能為力，莫子儀精準演出同性戀不被社會接納的困境，全片的表情起伏雖不多，但每一幕都細膩表現對現實不公的沉痛控訴。

莫子儀畢業於台北藝術大學戲劇系，從1996年開始投入劇場及影像表演至今，演出作品橫跨舞台、電影與電視，同時也是一名傑出的編劇，更曾以「台北歌手」拿下第53屆金鐘獎最佳戲劇類編劇獎。台上他感謝金馬獎甫得影后的陳淑芳，「妳是我心目中的最佳女主角」，也不忘向共同合作演出的白潤音、姚淳耀致意，「謝謝你們跟我創造這一切」。

電影 低收入 歧視

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