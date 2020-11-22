合作侯孝賢「如被雷打到」 陳玉勳醞釀20年奪金馬導演獎

最佳導演 陳玉勳憑著「消失的情人節」獲得最佳導演獎和最佳原著劇本獎。（記者季相儒／攝影）

第57屆金馬獎最佳導演 獎，由入圍大贏家「消失的情人節」陳玉勳獲得。他曾在25年前以長片處女作「熱帶魚」一鳴驚人，卻因「愛情來了」叫好不叫座而轉拍廣告，多年後重回影壇拍出轟動全台的「總鋪師」，又因「健忘村」失利再度踢到鐵板，直到今年才以醞釀20年的「消失的情人節」，首奪金馬導演獎。

來源：聯合影音網

陳玉勳是國片影壇的喜劇名家，腦中充滿天馬行空、令人拍手叫絕的創意，大家都印象深刻的林美秀扮孟姜女喉糖廣告，就是他的代表作。在「消失的情人節」中，他設計出永遠比人慢半拍和快一步的一對男女，意外在平凡生活中發展出魔幻又溫馨的奇妙感情，經由演員生活化的演繹，格外打動觀眾，是雅俗共賞，門道與趣味兼具的精緻小品。片中他讓繁忙熱鬧的信義區整個靜止下來，挑戰高難度技術，展現場面調度的長才。

走過事業上的高低起伏，陳玉勳今年憑「消失的情人節」回到創作巔峰，他上台領獎時自稱因為個性內向害羞，因此都是拍喜劇，才能透過嬉笑怒罵傳達感情，感謝評審終於看出他是在「用喜劇來拍悲劇」，自我打趣一直以來很掙扎，因為喜劇似乎比較不容易得獎。他回想曾跟過蔡明亮拍戲，好像被雷打到，後來又跟侯孝賢拍戲，又再被打到一次，前兩天和李安談話，又是一次五雷轟頂，笑言：「不知道能不能打通任督二脈？」

「消失的情人節」雖是金馬獎提名 大贏家，台灣 上映情況仍是叫好遠多過叫座，陳玉勳表示：「感謝投資者，這一次有賠的話一定在別的地方賺回來。」他也沒忘記向已離世的昔日工作長輩、同事包括編劇黃黎明、導演楊冠玉和演出「熱帶魚」獲金馬獎的文英致意，也將榮譽和不在世上的妹妹分享。