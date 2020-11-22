我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

合作侯孝賢「如被雷打到」 陳玉勳醞釀20年奪金馬導演獎

記者蘇詠智／台北22日電
最佳導演 陳玉勳憑著「消失的情人節」獲得最佳導演獎和最佳原著劇本獎。（記者季相儒／攝影）
最佳導演 陳玉勳憑著「消失的情人節」獲得最佳導演獎和最佳原著劇本獎。（記者季相儒／攝影）

第57屆金馬獎最佳導演獎，由入圍大贏家「消失的情人節」陳玉勳獲得。他曾在25年前以長片處女作「熱帶魚」一鳴驚人，卻因「愛情來了」叫好不叫座而轉拍廣告，多年後重回影壇拍出轟動全台的「總鋪師」，又因「健忘村」失利再度踢到鐵板，直到今年才以醞釀20年的「消失的情人節」，首奪金馬導演獎。

來源：聯合影音網

陳玉勳是國片影壇的喜劇名家，腦中充滿天馬行空、令人拍手叫絕的創意，大家都印象深刻的林美秀扮孟姜女喉糖廣告，就是他的代表作。在「消失的情人節」中，他設計出永遠比人慢半拍和快一步的一對男女，意外在平凡生活中發展出魔幻又溫馨的奇妙感情，經由演員生活化的演繹，格外打動觀眾，是雅俗共賞，門道與趣味兼具的精緻小品。片中他讓繁忙熱鬧的信義區整個靜止下來，挑戰高難度技術，展現場面調度的長才。

走過事業上的高低起伏，陳玉勳今年憑「消失的情人節」回到創作巔峰，他上台領獎時自稱因為個性內向害羞，因此都是拍喜劇，才能透過嬉笑怒罵傳達感情，感謝評審終於看出他是在「用喜劇來拍悲劇」，自我打趣一直以來很掙扎，因為喜劇似乎比較不容易得獎。他回想曾跟過蔡明亮拍戲，好像被雷打到，後來又跟侯孝賢拍戲，又再被打到一次，前兩天和李安談話，又是一次五雷轟頂，笑言：「不知道能不能打通任督二脈？」

「消失的情人節」雖是金馬獎提名大贏家，台灣上映情況仍是叫好遠多過叫座，陳玉勳表示：「感謝投資者，這一次有賠的話一定在別的地方賺回來。」他也沒忘記向已離世的昔日工作長輩、同事包括編劇黃黎明、導演楊冠玉和演出「熱帶魚」獲金馬獎的文英致意，也將榮譽和不在世上的妹妹分享。

導演 台灣 提名

上一則

台美經濟對話 選定半導體優先戰略合作

下一則

金馬57 莫子儀封影帝 陳淑芳奪影后、女配雙料大獎

延伸閱讀

獲金馬終身成就獎 侯孝賢：感動別人先感動自己

獲金馬終身成就獎 侯孝賢：感動別人先感動自己
最高齡影后！陳淑芳封后抱金馬獎座「好重」不漲價

最高齡影后！陳淑芳封后抱金馬獎座「好重」不漲價
「消失的情人節」奪5獎 成57屆金馬獎最大贏家

「消失的情人節」奪5獎 成57屆金馬獎最大贏家
動作片「急先鋒」成龍被摩托車壓水下 唐季禮急哭了

動作片「急先鋒」成龍被摩托車壓水下 唐季禮急哭了

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長