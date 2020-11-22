金馬終身成就獎 侯孝賢：感動別人先感動自己

侯孝賢(中)獲頒終身成就獎，合作過的影藝人員一同上台獻獎給他。（記者季相儒／攝影）

第57屆金馬獎「終身成就獎」由侯孝賢獲得，昨晚由「福祿壽」老搭檔李屏賓、杜篤之、廖慶松擔任「重量級頒獎嘉賓」，並由日本國際名導演 是枝裕和引言。他先前被傳身體狀況不佳，昨出席典禮神采奕奕，在全場起立鼓掌下，緩緩拍著手走上台，高舉著獎座，一開口就直呼：「好開心喔！」

來源：聯合影音網

是枝裕和：我是侯導沒血緣的兒子

是枝裕和深受侯孝賢影響，侯導對他而言猶如父親般存在，他說：「當然我們兩個沒血緣，但我深信我就是他其中一個兒子。」李屏賓昨晚率領所有與侯孝賢合作過的資深影人上台，笑說：「我們合作時間加起來幾百年，祝福侯導不只有一個兒子，我們都是你的兒子。」

73歲的侯孝賢在全場歡呼下，表情興奮：「自己快要80歲了，還勇成這樣。」樂見所有人的祝福說：「沒有你們我也拍不成這些東西，是互相的，不管從事攝影、劇本、剪接所有的，他們都很棒，當然某方面來講，我有眼光。」他也分享拍電影 「感動別人要先感動自己」。

「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」也是侯孝賢對電影的滿腔熱情，1973年踏入電影界，從場記、編劇、副導一路累積經驗，1989年的「悲情城市」不僅獲得威尼斯影展金獅獎，更是首部在國際三大影展掄元的台灣 電影。今年5月還被紐約時報專文報導，以「台灣最偉大的電影人」讚揚，殊榮當之無愧，他不僅擁有坎城影展最佳導演、威尼斯金獅獎、三座金馬獎最佳導演桂冠，為了提升台灣電影製作品質，培育新進人才，2009年還創立金馬電影學院，提供華語影壇新秀切磋精進。

而年度台灣傑出電影工作者則由已故「資深電工」彭仁孟獲獎，昨由兒子代為領獎，他1981年入行，擔任過燈光助理，參與過大大小小影視作品拍攝，是許多電影燈光師指名愛用的資深電工。