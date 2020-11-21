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65年後重逢 你依舊是我今生的新郎

聯合新聞網／張立報導
(圖：徐桂生夫婦提供)
(圖：徐桂生夫婦提供)

台灣高雄鳳山文山國小五年級同學一年後，徐克俊與徐桂生再次見面已是65年之後，有著男生名字的徐克俊說，「70幾歲了，再次接到情書，還會像18歲少女那般的愉悅」。

徐克俊說，「10歲時的感情，竟然那麼深遠，那是小時的美好印象吧！」

兩人再次見面之前，雙方曾通了電話，女生問男生說，「你還記得我嗎？」徐桂生說，「我還記得妳的聲音，一直沒變。」而後徐桂生寄了一張與大學同學的合照給克俊，問她說，「妳知道我是哪一個嗎？」徐克俊說，「你還是小時候的樣子，我一眼就認出來了」。

➤➤➤小學即相識定情…闊別65年後 一封信重逢互許終身

聯繫上之後，又經過了半年才見著面，中間是超過10萬字的書信往返，當時兩人一個在美國東岸，一個已經從美國回到台灣，時差剛好顛倒，每天兩次的視訊交談，一個在吃早餐，另一個正吃著晚餐。兒時青梅竹馬的情感，就這樣開始一點一滴被找回來。

兩人原本各自有著幸福美滿的家庭，配偶卻都早一步離世，對於女性而言，到了70多歲要再嫁是個困難的決定，徐克俊曾考慮許久無法向親人開口，當她鼓起勇氣跟兒子告訴時，兒子說，「媽，只要妳快樂，他對妳好，我們很支持」。媳婦說，「你們很相配啊！如果對方是45歲，我們反而擔心了」。徐克俊講到這一段時，語氣有些哽咽，「我很感恩」。

桂生與克俊在去年7月重逢，那時克俊是一個人從美國回來，參加桂生家族去昆大麗的旅遊，四個月後，在兩方家人的見證下，於舊金山成婚。今年11月17日，徐克俊寫了一篇「我們的故事」給徐桂生貼在臉書上，克俊說，「那是我們結婚周年的禮物」。

現在徐桂生與徐克俊兩夫婦出門時，都向別人介紹說，「我們有四個兒子」，其實，是兩人各自有兩個兒子，而兩家人雖然各自在世界不同角落，但相處愉快，徐克俊說，「孩子們不必改口叫爸媽，還是叫伯伯、阿姨，但真的就是一家人了」。

徐桂生是新聞工作出身，著作等身，並曾獲得文學獎，他講述與克俊這段奇妙情緣時說，「她記得一甲子多前我這個小同學，而且願意嫁我伴我這除了孤老幾無所有、七老八十的老同學，我是多麼幸運啊」！

徐桂生走遍世界八、九十個國家，曾與病逝的妻子麗君約定，「我們結婚50年時，要去環遊世界」，可惜兩人只有46年的在世情緣。徐克俊告訴桂生，「我們可以帶著麗君的照片，一起去完成這個心願」。

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