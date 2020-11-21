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國民黨智庫：RCEP成立 台灣關稅優勢已失

記者周志豪／台北21日電
國民黨智庫說，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成立後，成員國享有免關稅與通關便捷化待遇，台灣優勢已失。圖為中鋼生產的鋼捲。（本報資料照片）
國民黨智庫說，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成立後，成員國享有免關稅與通關便捷化待遇，台灣優勢已失。圖為中鋼生產的鋼捲。（本報資料照片）

台灣無法加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），國民黨智庫昨說，美中貿易戰可望持續，全球供應鏈重組趨勢不會改變，會持續有外商及台商移出中國大陸，東南亞國家與台灣都會是被移入可能選項，但RCEP成立後，成員國享有免關稅與通關便捷化待遇，台灣優勢已失。

對經濟部稱未進入RCEP對台灣影響不大，國民黨智庫表示，經濟部應努力爭取每一元出口額，怎可說RCEP不重要？RCEP生效後未來台灣石化、紡織、鋼鐵與機械等傳產恐發生外移、空洞化與就業問題。

蔡政府盼加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）取代RCEP，國民黨智庫經濟財政組召集人林祖嘉表示，RCEP成員15國GDP總量與人口分占全球30.7%與29.5%，規模遠大於CPTPP的10.4%與6.6%。

林祖嘉說，RCEP占台灣貿易總量57.6%，遠高於CPTPP的21.6%，對台衝擊也很大。國民黨智庫指出，今年6月最新研究，RCEP生效後對台灣經濟將產生負面衝擊，到2030年台灣GDP總量會減少30億美元，同年台灣對外貿易也將減少80億美元。

台灣 RCEP 國民黨

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