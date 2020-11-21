陳時中：口袋已有疫苗 僅差付訂金 「何時供貨？無法答」

陳時中20日說明台灣購買新冠肺炎疫苗的進度。（中央社）

台灣 何時能打到新冠肺炎疫苗 ？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨天透露，其實「我們口袋已經有一些」，坦言除了向COVAX採購，可選擇三種疫苗，包括牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗及賽諾菲疫苗，也另外直接和疫苗廠接洽，幾乎完成簽約，僅差付訂金。

陳時中昨天出席弘久社會關懷協會公益晚會，首次透露台灣在新冠肺炎疫苗購買的實質進度。陳時中指出，最近國際大廠研發的新冠疫苗臨床試驗不斷傳出好消息，相信科學進步可以帶領全人類一起防疫。他也指出，近期部分媒體報導，認為台灣都沒有買到疫苗，其實「我們口袋已經有一些了」。

他指出，已和COVAX簽約，已經給予訂金，無論牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗及賽諾菲疫苗，都有機會買到，並強調現在能夠選擇的疫苗，臨床試驗狀況都非常好，但疫苗洽談過程冗長，必須從談判、簽約再到付訂金。到底與哪幾家疫苗廠簽約，陳時中表示不便透露，強調「會有一定的量啦！」

至於何時供貨？陳時中表示，這是最困難回答的一點，無論是個別廠商、COVAX、國產廠商都無法明確告知何時能供貨。但他認為，以目前這幾家廠商臨床試驗進度，應不會拖太久。陳時中說，最後不論價格、取得時間，開打就是要打兩劑，也坦言疫苗將是艱鉅任務。

指揮中心昨天公布台灣新增兩名境外移入新冠肺炎確定病例，均為印尼籍30多歲女性移工，兩人目前住院隔離中。