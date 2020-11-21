我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1191萬例 康州破10萬

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

陳時中：口袋已有疫苗 僅差付訂金 「何時供貨？無法答」

記者陳雨鑫、陳婕翎╱台北21日電
陳時中20日說明台灣購買新冠肺炎疫苗的進度。（中央社）
陳時中20日說明台灣購買新冠肺炎疫苗的進度。（中央社）

台灣何時能打到新冠肺炎疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天透露，其實「我們口袋已經有一些」，坦言除了向COVAX採購，可選擇三種疫苗，包括牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗及賽諾菲疫苗，也另外直接和疫苗廠接洽，幾乎完成簽約，僅差付訂金。

陳時中昨天出席弘久社會關懷協會公益晚會，首次透露台灣在新冠肺炎疫苗購買的實質進度。陳時中指出，最近國際大廠研發的新冠疫苗臨床試驗不斷傳出好消息，相信科學進步可以帶領全人類一起防疫。他也指出，近期部分媒體報導，認為台灣都沒有買到疫苗，其實「我們口袋已經有一些了」。

他指出，已和COVAX簽約，已經給予訂金，無論牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗及賽諾菲疫苗，都有機會買到，並強調現在能夠選擇的疫苗，臨床試驗狀況都非常好，但疫苗洽談過程冗長，必須從談判、簽約再到付訂金。到底與哪幾家疫苗廠簽約，陳時中表示不便透露，強調「會有一定的量啦！」

至於何時供貨？陳時中表示，這是最困難回答的一點，無論是個別廠商、COVAX、國產廠商都無法明確告知何時能供貨。但他認為，以目前這幾家廠商臨床試驗進度，應不會拖太久。陳時中說，最後不論價格、取得時間，開打就是要打兩劑，也坦言疫苗將是艱鉅任務。

指揮中心昨天公布台灣新增兩名境外移入新冠肺炎確定病例，均為印尼籍30多歲女性移工，兩人目前住院隔離中。

疫苗 陳時中 台灣

上一則

國民黨智庫：RCEP成立 台灣關稅優勢已失

下一則

藍白秋鬥反萊豬 豬農報名參加警竟上門關切

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫