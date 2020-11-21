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防疫緊箍咒…陰性證明才能返台 被質疑違憲

台灣新聞組╱台北21日電
12月起所有入境者皆須檢附核酸檢驗陰性證明，被質疑違憲。（中央社）
12月起所有入境者皆須檢附核酸檢驗陰性證明，被質疑違憲。（中央社）

秋冬專案自12月起實施三個月，所有入境者皆須檢附核酸檢驗陰性證明，但部分國家安排檢驗不易，有留學生及海外工作者擔心拿不到報告，無法返台；更有人質疑要求陰性報告才能返台，被質疑違憲，放任民眾在海外自生自滅。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥昨天指出，未持陰性證明不會遭原地遣返，但依傳染病防治法開罰；自費採檢若不幸陽性，可專案申請返台。

另外，指揮中心宣布，台商返台照常14天隔離，沒有春節泡泡。海基會前副董事長、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉質疑，此為意識形態決策，十分可笑；武漢台商協會副會長翁茂偉則表示，在返台過年問題上，希望政府多點人情與親情，少點政治。

本報系聯合報接獲投訴，一名家長表示，孩子因專研足球至德國留學，學校將於12月18日開始聖誕假期，所有學生必須返家。他好不容易幫孩子搶到12月的回台機票，但此時卻聽到指揮中心宣布，台灣民眾回台必須有陰性證明。但孩子班上中國大陸籍同學預約了3個月才排到採檢，擔心孩子來不及取得證明。

家長質疑，指揮中心強制民眾檢附陰性證明，否則無法登機，已違反憲法保障的遷徙自由。他也向指揮中心喊話，若真的無法在回台前預約到自費採檢，希望可比照無法採檢的國家，無陰性證明仍可登機，但在機上與他人保持間距，入境機場後自費採檢。

對於台商要求春節泡泡，指揮中心指揮官陳時中強調，12月起不只針對單一國籍，而是全球一致無論國籍，回台都需要居家檢疫14天，並繳交陰性證明。

莊人祥則表示，全球疫情嚴重，非常時期才針對海外國人有較嚴格入境規範，但指揮中心並未完全限制海外國人行動自由權，未持陰性返台者不會遭原地遣返，但會依傳染病防治法開罰；自費採檢後，若不幸陽性，若因當地醫療資源不佳或其他特殊原因，皆可專案申請返台。

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