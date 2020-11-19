F-16墜海 空軍：不排除空間迷向

F-16戰機機隊停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。（記者許正宏／攝影）

空軍F-16戰機前天晚間墜海失事，飛官蔣正志上校失聯。空軍司令部昨晚舉行記者會，公布當天的雷達軌跡、通話紀錄等資訊，顯示蔣正志的6672號座機，在20秒鐘之內，高度便由7000呎陡降到零，速度則由310浬增加到500浬。

空軍司令熊厚基說，初判機械故障可能性低，不排除是在黑夜的雲中爬升轉彎時，產生錯覺導致空間迷向而墜海。熊厚基也表示，海軍已於昨天上午發現疑似F-16機上發出的信標訊號，正集中兵力，持續全力搜救。

熊厚基指出，依據無線電通話紀錄，這趟任務編號Y521的四架F-16戰機，擔任二號機的蔣正志升空後，於前天18時4分51秒發話表示「Two tied」（雷達鎖定前機），他最後一次發話是18時5分47秒，回應一號長機的無線電點名，表示「loud and clear」（大聲清晰）。18時6分43秒與51秒，三號機連續兩度發話，詢問二號機高度。18時7分1秒，長機也詢問二號機高度，並且再度要求無線電點名，但是二號機始終沒有回覆。

熊厚基表示，依據該機的維修經歷，起飛前各系統均正常，起飛後無線電通聯中，也未回報機械異常，並且起飛後順利爬升至7000呎，推測機械故障可能性低。依據天氣測報資料，其他飛行員描述當時天氣，飛行錄音抄件等事證，當時操作環境為黑夜，飛機於爬升過程中進雲，並於雲中操作轉彎，不排除產生錯覺導致空間迷向。他也表示，此次任務為例行性訓練，與共機擾台並無直接關聯。

國防部 副部長張哲平昨天表示，空軍F-16戰機機隊因事故都停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛；特檢期間飛行警戒任務，由台南、台中IDF戰機聯隊接替，戰備沒有問題。