我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

F-16墜海 空軍：不排除空間迷向

記者程嘉文、蔡晉宇／台北19日電
F-16戰機機隊停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。（記者許正宏／攝影）
F-16戰機機隊停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛。（記者許正宏／攝影）

空軍F-16戰機前天晚間墜海失事，飛官蔣正志上校失聯。空軍司令部昨晚舉行記者會，公布當天的雷達軌跡、通話紀錄等資訊，顯示蔣正志的6672號座機，在20秒鐘之內，高度便由7000呎陡降到零，速度則由310浬增加到500浬。

空軍司令熊厚基說，初判機械故障可能性低，不排除是在黑夜的雲中爬升轉彎時，產生錯覺導致空間迷向而墜海。熊厚基也表示，海軍已於昨天上午發現疑似F-16機上發出的信標訊號，正集中兵力，持續全力搜救。

熊厚基指出，依據無線電通話紀錄，這趟任務編號Y521的四架F-16戰機，擔任二號機的蔣正志升空後，於前天18時4分51秒發話表示「Two tied」（雷達鎖定前機），他最後一次發話是18時5分47秒，回應一號長機的無線電點名，表示「loud and clear」（大聲清晰）。18時6分43秒與51秒，三號機連續兩度發話，詢問二號機高度。18時7分1秒，長機也詢問二號機高度，並且再度要求無線電點名，但是二號機始終沒有回覆。

熊厚基表示，依據該機的維修經歷，起飛前各系統均正常，起飛後無線電通聯中，也未回報機械異常，並且起飛後順利爬升至7000呎，推測機械故障可能性低。依據天氣測報資料，其他飛行員描述當時天氣，飛行錄音抄件等事證，當時操作環境為黑夜，飛機於爬升過程中進雲，並於雲中操作轉彎，不排除產生錯覺導致空間迷向。他也表示，此次任務為例行性訓練，與共機擾台並無直接關聯。

國防部副部長張哲平昨天表示，空軍F-16戰機機隊因事故都停飛進入「天安特檢」狀態，特檢結束才會復飛；特檢期間飛行警戒任務，由台南、台中IDF戰機聯隊接替，戰備沒有問題。

海搜F-16
海搜F-16

國防部

上一則

黑白集／秋決中天 NCC最整齊的割喉

下一則

搶救天際線！國父紀念館將重現林蔭大道

延伸閱讀

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向
軍機又失事！F-16花蓮海域失聯 3機9艦搜尋

軍機又失事！F-16花蓮海域失聯 3機9艦搜尋
F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中
F-5戰機復飛 空軍司令同乘振士氣

F-5戰機復飛 空軍司令同乘振士氣

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
一名穿著短褲的年輕女子連日獨自坐在車站外的角落乞討。(取材自臉書)

粉紅行李箱+泡麵碗 台24歲短褲妹火車站乞討

2020-11-11 20:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光