新聞評論／20天摔2戰機 軍備老舊飛官生命成賭注

F-16戰機失聯。(軍聞社)

11月17日，令人驚慟的一天。這天上午，空軍剛在台東志航基地為上月底殉職的空軍F-5E戰鬥機飛行員朱冠甍上尉舉行公祭，蔡總統還特別到場頒發褒揚令。當天傍晚，隨即傳出正執行夜航訓練的F-16戰鬥機上校飛行官蔣正志在花蓮外海失聯，迄今搜救未果。相隔20日，兩架戰機相繼在東部墜海，如此頻密的事故不僅是空軍裝備和人員的重大損失，也反映了軍方整備和維修上的偌大空窗。

朱冠甍駕駛的F-5E戰機比較老舊，服役已46年。蔣正志駕駛的F-16較新，但服役也達23年。不論機種新舊，兩失事戰機的共同點是：都僅升空兩分鐘即出事；顯示事出突然，兩名飛官根本沒有時間應變。朱冠甍出事前曾回報「發動機故障」，證實問題出在機件。蔣正志出事前並未呼叫，專家研判機械故障的因素很高，也有人認為可能是空間迷向所致。

無論事故原因為何，軍方今年事故頻傳，已到紅燈刺眼的地步。從年初載運參謀總長沈一鳴的黑鷹直升機墜毀，到演習期間的膠艇、戰車翻覆等等，迄今計有六起意外，至少15人喪生。這些將領及國軍弟兄的生命損失，令人痛惋。遺憾的是，政府雖不斷以隆重儀式追悼他們的逝去，但對於事故原因的調查追究始終不見徹底；也因檢討不徹底，事故便一發再發。

以朱冠甍殉職為例，他生前曾向母親透露，老舊的F-5遲早要出事。這個問題相當真實，但藍綠卻互批對方拖延汰換，無意正面解決，這才是可怕的藍綠共業。事實是，馬政府規畫在台生產義大利 M-346教練機，同時取代F-5與AT-3教練機。蔡政府上台後政策轉彎，改推勇鷹教練機，預計2024年底汰除F-5，2026年底汰除AT-3，較馬政府的進度晚了四年。政黨輪替導致決策轉向，確為老戰機拚死苦撐的原因。

軍備是否堪用不能只看年份，高齡未必代表落伍，裝備其實可持續更新。美國 B-52轟炸機是1960年代出廠，不斷提高性能使戰力上升，預計可服役到2045年。相形之下，台軍方對裝備缺乏「全壽期」的概念，常忽視裝備的翻新回春，一味期盼以新機種汰換。但台灣 受限外交或財政，往往無法如願換得新機種，現役武器便淪入撐一天算一天的窘境，不但危險，也影響戰力。

十年前美軍即評估，國軍F-5機隊到2020年將遭逢老化問題，若不進行深度延壽，效率與風險都將惡化。F-5汰除延到2024年，已踏入美方警告深水區；延役決策雖出自馬政府，但維持機隊之安全可靠是當下執政者的責任，蔡政府難辭其咎。

老舊的F-5飛起來勉強，但性能更佳的F-16在經驗豐富的上校飛官手裡仍免不了出事，這就凸顯日常保養維修及應變訓練的重要。然而，蔡政府不斷在政治上向對岸作出挑釁姿態，有沒有注意到要補強國軍應戰的裝備及士氣？以蔡政府現在改推的勇鷹教練機為例，為了趕交機時程，原型機首飛到交付部隊只預計17個月，遠遠低於其他國家。如此倉促的結果，可能難以找出所有可能瑕疵，但高層會不會為兌現承諾而要求強行過關，軍方會不會在壓力下放水，都成疑問。倘若如此，就是拿未來數十年的飛官生命當賭注。

官兵有責任效命疆場，國家也有義務提供精良的裝備和訓練。政府施政若不以克敵制勝為先，反將標榜「元首關注國防」當成首務，每逢意外時則急於撇清責任，將士縱使不言，却都看在眼底。蔡總統屢言要成國軍靠山，卻始終欠缺最後一簣土。