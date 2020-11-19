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搶救天際線！國父紀念館將重現林蔭大道

記者陳宛茜／台北19日電
大巨蛋擋住了國父紀念館的天際線景觀，館方擬回復王大閎建築師半世紀前的原始設計精神，設置林蔭大道，綠蔭也可因此遮擋住大巨蛋。(記者黃義書／攝影)
大巨蛋擋住了國父紀念館的天際線景觀，館方擬回復王大閎建築師半世紀前的原始設計精神，設置林蔭大道，綠蔭也可因此遮擋住大巨蛋。(記者黃義書／攝影)

國父紀念館是許多人散步休憩、運動的重要空間。隨著大巨蛋成形，其高聳的建築體已影響民眾園區漫步時的視野。國父紀念館新任館長王蘭生昨宣布，該館「跨域加值公共工程計畫」明年初動工，是落成半世紀以來首度大幅度整修，將回復建築師王大閎最初設計的雙排林蔭大道，除了恢復設計者的原始精神，綠蔭也能遮擋大巨蛋破壞景觀的天際線。

1972年落成啟用的國父紀念館，昨舉行「半世紀剪影—中山公園的回顧與展望」展覽開幕，展示多幅國父紀念館中山公園橫跨半世紀的歷史照片，以及王大閎的設計草圖。本月甫上任的王蘭生，也在展後說明國父紀念館的改造計畫。

王蘭生表示，國父紀念館設立逾48年，部分設施已屬老舊，4年前獲行政院核定「跨域加值公共工程計畫」，今年8月又修正計畫通過，總經費為16.32億元台幣(約5600萬美元)。

最大的改造是「復原」—恢復原始設計者王大閎最初的設計，包括將現在的中軸景觀花圃改造為雙排林蔭大道、噴水池景觀改造為映池。王蘭生表示，王大閎的原始設計圖有雙排林蔭大道和映池，但經過「紀念國父百年誕辰籌備小組」審核後，不知為何消失了。

此次重現雙排林蔭大道，國父紀念館將廣種樟樹類的大樹，「恢復現代公園的功能」。王蘭生表示，國父紀念館太多硬鋪面，夏天炎熱無比；種植雙排林蔭大道，除了遮蔭提供清涼之外，還能妥善運用綠蔭阻擋大巨蛋高聳突出的天際線。

王蘭生表示，改造後的園區將增加樹蔭動線、擴大綠地面積，還把仁愛路出入口動線打開，讓視野更開闊，展現大樹、綠地、黃瓦的優美景觀，同時整建廣場鋪面，提供親民及無障礙的安全友善環境。

王蘭生表示，主要工程明年初啓動，預計後年年中完成；所有整建工程2025年完成，採分期分區方式進行，盡量不影響民眾的使用權益。

國父紀念館擬回復王大閎建築師半世紀前的原始設計精神，設置林蔭大道。(圖：國父紀念...
國父紀念館擬回復王大閎建築師半世紀前的原始設計精神，設置林蔭大道。(圖：國父紀念館提供)

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