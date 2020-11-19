我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

寫移民掙扎 華裔作家游朝凱 獲美國家圖書獎小說獎

台灣防疫升級 入境不論國籍須附陰性證明

台灣新聞組╱台北19日電
台灣「秋冬專案」將加強邊境管制，即使有中華民國護照與居留證，都需要檢附新冠肺炎陰性證明。（圖：讀者提供）
台灣「秋冬專案」將加強邊境管制，即使有中華民國護照與居留證，都需要檢附新冠肺炎陰性證明。（圖：讀者提供）

台灣疫情和緩，但全球新冠疫情嚴峻，11月至今累積境外移入52例。迎戰冬季疫情，避免境外移入病例造成威脅，台灣12月1日起啟動秋冬專案，預計執行3個月，所有入境者強制檢附陰性檢驗證明，八大類場所、逾50種公共場所強制戴口罩，同時鼓勵醫院擴大採驗。

指揮中心指揮官陳時中表示，12月起，不論外籍或台灣籍人士，來台目的是求學、工作、外交公務等，均應檢附登機前3日內（工作日）核酸檢驗陰性報告，報告不實最高可罰15萬元(台幣，下同，約5000美元)，追究偽造文書刑責。他坦言，加強邊境管制，「這是不得已的」，擔心境外移入案例壓垮醫療量能，也憂心飛航過程增加感染風險。

台灣戴口罩防疫心態逐漸鬆懈，12月1日起，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類、逾50種公共場所必須戴口罩，包括室內泳池邊、健身中心、超商、圖書館等，違者依傳染病防治法最高可罰1.5萬元。

陳時中說明，上述場所內有飲食需求，保持距離或適當阻隔設備前提，可暫時取下口罩。另外，在餐聽、小吃店，甚至參加有百桌的喜宴，莊人祥表示，只要保持距離，如拉大桌距或放置隔板，即可不用戴口罩。健身房、三溫暖或室內游泳池等場所無法全程戴口罩，可加大社交距離或人數管制等配套。

由於秋冬專案管制時間經歷農曆春節，陸委會等單位希望春節能免除「14天檢疫」，陳時中表示，目前沒有春節泡泡的規畫，國人返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫，這道關卡「我不會放的」，病毒是沒有假期的，想趕在除夕團圓，建議可以早點規畫假期返台。

陳時中表示，秋冬專案不只是防範新冠病毒，更是防範流感疫情，管制的時間也是過去監測流感高峰期的時間，12月到2月底，經歷幾個大節日，聖誕節、跨年、農曆年，估計會有大量的人群移動「我們不得不要多注意」，因此，要求所有返國國人都得繳交PCR陰性證明，能稍微阻斷移動風險，最重要的仍是返台需要隔離14天。

昨天台灣新增兩例境外移入新冠肺炎確定病例，分別是印尼籍女性移工及自美返台的本國籍男性。

台灣 陳時中 疫情

上一則

新聞評論／20天摔2戰機 軍備老舊飛官生命成賭注

下一則

陸研擬台獨清單 國台辦間接證實

延伸閱讀

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明
沒春節泡泡 陳時中：返台一樣14天檢疫「我不會放的」

沒春節泡泡 陳時中：返台一樣14天檢疫「我不會放的」
12月1日起 入境台灣需附新冠陰性證明

12月1日起 入境台灣需附新冠陰性證明
指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗

指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
一名穿著短褲的年輕女子連日獨自坐在車站外的角落乞討。(取材自臉書)

粉紅行李箱+泡麵碗 台24歲短褲妹火車站乞討

2020-11-11 20:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州

全球最嚴重染疫死亡率排行榜：第一名北達科他州
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查

民主黨國會議員要求明年對川普政府全面展開犯罪調查
莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰

莫德納疫苗生產廠商：大規模生產 面臨三項巨大挑戰
美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光

美貌曾與林青霞齊名 胡慧中偶被巧遇62歲模樣曝光