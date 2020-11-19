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遠見高峰會 / 建築不只要綠，還要夠智慧、夠WELL ！

文／邱莉燕
潘冀(左起)、楊瑪利、海英俊出席2020遠見高峰會專題論壇。(圖：遠見雜誌提供)
潘冀(左起)、楊瑪利、海英俊出席2020遠見高峰會專題論壇。(圖：遠見雜誌提供)

建築的發展，已從單純的避風港進化到實踐美學與理念空間。加上近年來環境議題風起雲湧，全面帶動了建築的節能化、智慧化，企業綠建築的風潮也愈趨蓬勃。

2020第18屆遠見高峰會（以下簡稱2020遠見高峰會），第八場專題論壇便以「健康．智慧．新綠建築」為主題，邀請到在全球有27棟綠建築的「台達電子」董事長海英俊，以及綠建築建造經驗豐富的「潘冀聯合建築師事務所」創辦人潘冀分別發表演說。

楊瑪利：台達全球綠建築愈蓋愈多

接著由《遠見雜誌》社長楊瑪利主持，與海英俊及潘冀進行與談。

對企業而言，興建具備健康與智慧元素的「新綠建築」，無疑是為地球減碳的具體承諾。

楊瑪利在主持意見交流時回顧，2016年《遠見雜誌》出版了《跟著台達蓋出綠建築》，非常暢銷，也翻譯成很多國的語言。明年、2021年台達即將邁入50周年，在全球蓋的綠建築應該可以達到30棟，是一個很好的「生日禮物」。

海英俊：綠建築之外，還要well

海英俊為綠建築的重要性破題，因為建築耗能大約佔了全世界耗能的31％，以後還會繼續增長，到2050年建築的能源需求將增長50％，以後75％的建築物都叫舊的建築。

而所謂綠建築的定義，也在日新月異演進中。海英俊指出，以往的綠建築注重節能和生物多樣性等，但是到現在已經不夠用，因此興起另外一個標竿「well」，亦即建築不只是要節能，要舒適，而且要健康。人在建築裡面，要覺得舒適舒服，覺得能活得很有意義。

怎麽做到呢？「事實上有個很基本的東西，你氧氣很多，就會覺得很好，就是這麽簡單！」海英俊說。

以台達的辦公室為例，每一層樓都有二氧化碳監測器，比如在一個大的會議廳，假使二氧化碳是2000PPM，人的腦袋就會意識到，就要有一個新風系統，把過濾過的新鮮空氣打進會議廳。

同時，導入以人為本的晝夜節律照明設計，也就是室內照明模擬太陽光的自然變化，以增加工作者的舒適度與幸福感。

根據哈佛大學研究，「綠＋健康」的建築可將生產效率提高8～11％，有趣的是，荷蘭綠建築認證的政府大樓，竟然員工請假也少了一些，病假率下降2％。

海英俊強調，建築在以前採取的是分別管理，有管燈的、管電梯的、管安防的，智慧建築就統統整合在一起。而且，以後追求的智慧綠建築，加上「well」的元素，並把所有需要控制的統統整合在一起。

最後海英俊呼籲，減碳是所有人的責任，不只是政府的責任，也不是大公司的責任，是每一個人對地球的承諾。

潘冀：建築要對人友善，對環境友善

備受敬重的建築師潘冀提及綠建築謙虛表示，建築師遇到高科技非常進步的東西，是邊學邊做；但關心的，還是怎麽樣讓這些最新最好的設備能夠對人友善、對空間環境好。

早在1984年，潘冀聯合建築師事務所幫中原大學設計總圖書館，當時全世界都還沒有人談綠建築，可是他們為了要讓學校省電不用裝冷氣機，全部採用最自然的通風採光的方式進行設計，這是台灣第一個開架式的大學圖書館。

潘冀指出，其實很多先進的綠建築理念，在中華民族祖先的古老的知識中便已經展現，比如孔子所言：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」就是做設計人的該有的態度，要注意到尊重和平、尊重自然與環境。

以今天所追求的綠建築，便是按照正確的原則使用專業科技，然後對使用者存著關懷的態度，「這樣子你在設計上可以自由揮灑，不偏不倚，」潘冀說。

秉持著這樣的態度，潘冀曾幫世界工業電腦龍頭、「研華科技」設計林口總部，當下的思考是除了高科技的建設之外，也顧及到人有的時候還是需要有一些沈思、安靜、放空的場所，於是設計了發呆亭，「我們就發現這些金頭腦的工程師，他非常喜歡去這種地方，壓力大的時候就到發呆亭坐一坐。」

台積電在台中的15廠，面積約18公頃，潘冀接手設計後，發現由於可是台灣的土地非常珍貴，所以所有的土地都要蓋得滿滿的，只規定一點點的退縮地。

「我們希望將龐大的生產基地，轉化為親和自然、友善的一個環境！」因此，潘冀在設計建造時，盡量按照不同的層次，讓廠房上有太陽能板為遮陽板，當中有滴灌的植栽，地面則有從土裡頭長出來的花草灌木，當人經過的時候覺得愉快。

前面建築些許退縮的地方，再做成自然的雨水循環的生態水池，也保留了一些動物的通道。整體做完之後沒有多久，竟然很多小動物如蜻蜓、蝴蝶等都回到這裡。

「我們希望多少可以盡到一點修補、復育、復原的功能，」潘冀說。

再以台達電子於2013年主辦台灣燈會為例，潘冀認為，最重要的是燈會上的所有材料全部都可以回收再利用。像鋼架拆掉了之後，是運到台東的國小重新組合，變成一個風雨操場。

「莫忘初衷！大家都在尋求上天的祝福，可是尋求的是天人和諧，才能夠領受上天圓滿的祝福，」潘冀說。

台灣 減碳 圖書館

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