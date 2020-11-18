金融業品牌價值 中信五度居冠

中信金控品牌耕耘有成，以品牌價值5.49億美元佳績，五度蟬聯「台灣國際品牌價值調查」台灣金融業第一，中信金控行政長高人傑代表領獎。（圖：中信金提供）

經濟部工業局主辦、與全球權威品牌調查機構Interbrand合作的「2020年台灣 國際品牌價值調查」昨舉行頒獎典禮，中信金控以品牌價值5.49億美元佳績，連續五年蟬聯台灣金融業第一，名列台灣25大國際品牌第六名，為台灣最有品牌影響力的金融機構。

主辦單位指出，中信金致力拓展海外業務，加速數位轉型創新，面對疫情影響，積極提供民眾紓困貸款 服務，同時重視品牌公益形象建設，透過一系列品牌形象影片、多樣的主題內容及靈活的行銷活動，進一步傳遞We are family的品牌精神，提升品牌社會好感度，是中信金榮獲佳績的主要因素。

中信金創辦人辜濓松曾說，企業存在的價值，不在於成為最會賺錢的企業，更重要是對社會貢獻與正面影響力。

中信金行政長高人傑領獎時表示，中信長期關注台灣社會議題，今年品牌形象影片特別定調為防疫主題，「家．如常」品牌影片真實刻畫2300萬台灣民眾屢經磨練後展現出的齊心防疫能量。

另在疫情期間，中信配合政府政策提供勞工紓困貸款，透過數位金融科技加速徵審流程，六周完成原須耗時兩年的作業量，受理超過28萬件勞工紓困申請案件；去年10月攜手奇美實業試行全球最大的區塊鏈信用狀平台，是全球第一個橫跨歐亞的區塊鏈信用狀交易，簡化作業與實體文件傳遞的流程，將原本的作業時間從五天縮短至一天。