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軍機又失事！F-16花蓮海域失聯 3機9艦搜尋

台灣新聞組／台北18日電
花蓮基地編號6672的F-16單座戰機。（軍聞社）
花蓮基地編號6672的F-16單座戰機。（軍聞社）

空軍第五聯隊編號6672的Ｆ-16單座戰機昨晚執行夜航訓練，從花蓮空軍基地起飛後兩分鐘，在花蓮機場東北方約九浬處，飛機光點突然從雷達上消失；空軍表示，戰機當時高度超過600呎，上校飛行官蔣正志狀況不明，國軍與海巡投入三機九艦艇搜尋，盼把蔣正志平安帶回來。

來源：聯合新聞網

空軍志航基地F-5E戰機日前失事，軍中同袍甫於昨天告別式為不幸殉職的故空軍中校朱冠甍送行，詎料花蓮基地Ｆ-16型戰機昨天傍晚也生事故，上校失蹤，連續失事的氛圍壟罩軍方。

44歲蔣正志是空軍官校正期88年班，為戰術專精教官，去年9月1日接任空軍第五聯隊第26作戰隊隊長，飛行總時數2230小時，Ｆ-16飛行總時數1815小時。

國軍今年因演訓殉職人員已達15人，以空軍為例，從今年初黑鷹直升機墜毀，造成包括故參謀總長沈一鳴等多名將校殉職，軍方至今未向社會大眾清楚指出是哪個環節賈禍，只縈繞在將校逝去的哀戚氛圍，不忍卒睹事件真實樣貌，如此也就無法針對錯誤環節痛定思痛，啟發部隊謀求改進。

飛安失事調查有其時間性，隨時間過去，不但外界缺乏追蹤，軍方也順勢避談，但事實上，每個飛安事件都有精確科學理則可循。如2018年6月Ｆ-16撞山事件，監察院就調查出是因戰管導引問題，造成戰機不及爬高而撞山，還給殉職飛官吳彥霆公道。國軍今年發生意外的演訓事件，待調查報告出爐後，都應先昭告部隊與社會，自許改進，而不是等監察院、甚至檢調披露。

空軍Ｆ-16型單座機服役20餘年，由美方供應後勤，零附件無虞，目前正陸續進行性能提升，但昨失事戰機屬尚未性能提升的序列，失蹤中隊長飛行時數達兩千多小時，飛行技術理應純熟，戰機機械因素或有其較高風險，但確切事發仍有待空軍調查、公布。

今年來，中共解放軍空軍密集於台灣周遭空域演訓，空軍戰機升空戒備次數大增，機隊兵疲馬困，後勤紀律與人員彈性，會否因此逐漸出現裂隙？是什麼原因造成連續事故，空軍必須立即找出原因，昭告部隊、大眾，以示改進決心，也才能安定軍心。

17日駕駛F-16執行任務失聯的上校蔣正志 。（記者程嘉文／翻攝）
17日駕駛F-16執行任務失聯的上校蔣正志 。（記者程嘉文／翻攝）
空軍F-16近年事故
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