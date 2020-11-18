指揮中心：有機會取得美國莫德納疫苗

美國莫德納疫苗傳出效力比輝瑞BNT更高，但是目前COVAX採購名單沒有此疫苗。指揮中心強調，任何廠商都有在接洽。(路透資料照片)

美國 莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗 潛力大。指揮中心發言人莊人祥昨表示，台灣 花較多經費與COVAX簽約，擁有疫苗選擇權，但該平台提供給疫苗選擇權國家的採購名單沒有此疫苗，不過台灣早在8、9月就有與莫德納接洽過，目前還是有機會取得該疫苗。

除了美國輝瑞BNT疫苗及莫德納疫苗外，國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員杜鴻運表示，英國牛津大學與AZ合作的載體疫苗目前也是新冠疫苗領先群之一，製作成本雖高，但儲存運送成本較低，不需要極低溫的高價設備。

杜鴻運說，部分較領先群晚進入第三期臨床試驗的疫苗，進度直追領先群疫苗，例如比利時德國J&J製造載體疫苗；美國Novavax重組蛋白疫苗，開發過程安全，且蛋白質是較穩定生物材質，普通冰箱即可保存。

莊人祥強調，指揮中心也積極接洽其他人體試驗效果疫苗，「多方接洽中。」衛福部長陳時中也說，任何廠商都有在接洽，能有好的疫苗出來，對全球都是一件好事。

此外，台灣究竟約需多少劑量的疫苗，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，須視情況評估，施打疫苗要達到一定比例的人口數，才能達到防疫效果；目前研發中疫苗多需接種兩劑，所以估算購買數量時，須乘以人口數的兩倍，但並非所有人都想第一時間施打疫苗，這些因素在估算疫苗需求量時都要納入考量。

至於新冠疫苗第二期臨床試驗未經人體試驗委員會（IRB）核准，衛福部卻公開招募受試者，被立委批評「遊走法律邊緣」。陳時中說，臨床試驗非常嚴肅、謹慎以對，依法行政，不會因招募平台減少步驟。陳時中說，臨床實驗有相關規定，廠商有相關責任，政府會敦促執行。