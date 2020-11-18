台灣估疫苗延到明年中打 一劑700元…專家質疑買不到

台灣預估新冠疫苗要延到明年中才會開打。圖為示意圖。(本報資料照片)

美國莫德納公司（Moderna）新冠疫苗 臨床效果佳且易保存，指揮中心承諾努力爭取，但昨天突然延後國際疫苗開打時程，從原先預估明年第一季延後至明年年中，並掀開國際疫苗採購價格，一劑700元台幣，費用約是原先國際媒體推估疫苗售價1320元的56折，專家諷「指揮中心覺得買得到就買得到吧」。

指揮中心日前評估台灣 明年第一季就有希望購得國際疫苗，不過昨天改口為明年年中，指揮中心發言人莊人祥解釋，明年年中前接種確實可能性較大，但仍會積極爭取明年第一季可打；現在透過COVAX平台、直接洽詢海外廠商及國產等三管道爭取疫苗，事實上，8月起就與莫德納公司洽談供貨時程及供貨數量。

新冠肺炎疫苗被視為解封希望，各界期盼盡速取得疫苗，莊人祥表示，海外疫苗採購預算 以每劑新台幣700元、1500萬劑估算，加上行政費用編列預算115.5億元；不過，每劑700元真能買到國際疫苗嗎？台大兒童醫院院長黃立民說，「除非將量拉高，否則搶到疫苗機會不大」。

黃立民以目前跑最快的輝瑞／BNT疫苗為例，定價介在20至40美元，與下單時間早晚以及數量有關，而台灣並未提早下單，現在要以每劑700元單價取得，這是不可能的事；不過，多國向BNT疫苗下單，到了明年第二季，疫苗價格應該調降，屆時以量制價，或許可能搶到疫苗。

黃立民說，台灣只編列1500萬劑疫苗，防疫目標「不上不下」，至少3000萬劑才能達到群體保護力；中華民國防疫學會理事長王任賢也認同，台灣不可用全人口六成估算編列，「不能預設有人不打來估算疫苗量」，須以全人口估算疫苗量。

外界憂台灣掀疫苗預算單價700元底牌，若他國向疫苗廠開價更高，恐無法如期爭取國際疫苗，對此，莊人祥認為，不會出現類似狀況，因國際疫苗價格有高有低，可截長補短，指揮中心不會「雞蛋放在同一個籃子」，不會單一管道爭取疫苗。