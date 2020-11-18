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與他校理工、生醫互補 政大加入台聯大

記者潘乃欣／台北18日電
由陽明、清華、交通、中央大學組成的台聯大，在政大加入後將是有逾三千名專任教師、六萬名學生的大學系統。(本報資料照片、中央大學提供)
由陽明、清華、交通、中央大學組成的台聯大，在政大加入後將是有逾三千名專任教師、六萬名學生的大學系統。(本報資料照片、中央大學提供)

與他校理工、生醫互補

政治大學申請加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣聯合大學系統」，昨經台聯大核准，將送教育部核定，明年二月一日正式結盟。

政大校長郭明政表示，加入系統盼與其他四校的理工、生醫領域互補。系統內各校可申請轉學，也可申請跨校雙主修、輔系，考上一校等於錄取五校。

大學系統已成趨勢，目前全國有七個大學系統，台聯大最早成立，政大加入後將是逾三千名專任教師、六萬名學生的大學系統。

另有成大、中興、中山、中正大學組成「台灣綜合大學系統」，台北大學、北醫大、北科大、海洋大學組成「台北聯合大學系統」等，台大、台師大及台科大二○一五年也成立台灣大學系統。

各國大學都在整合

台聯大系統校長曾志朗表示，各國大學都在整合，呼籲教育部看見並重視大學系統的發展。大學系統也是打國際戰的利基，如孕育多名諾貝爾獎得主的德國馬克斯普朗克研究院曾考慮到亞洲設研究中心，最後選擇台灣，就是看上台聯大系統是規模相當大的大學，且研究領域多元，涵括工程、生醫等。

成大是台灣綜合大學系統成員之一，校長蘇慧貞說，目前最顯著成效是舉辦聯合轉學考試，開放四校學生轉入他校，考後可選填多個志願，報考人數持續提升，也吸引系統以外學校學生報名。

可跨校雙主修、轉學

政大申請加入台聯大而非台大系統，郭明政說，包括地緣性和互補性。政大人文社會科學領域和台聯大各校理、工、醫及生命科學有互補成效，人文社會科學也有加乘效果，但和台大系統互補性較弱。此外，修習兩種以上專長是當前趨勢，系統內開放跨校選課、雙主修、轉學等「國內留學」措施，將提供學生更寬廣的學習環境。

海洋大學也申請加入台聯大，不過暫未獲准加入。曾志朗說，台灣是海島國家，鄰國如馬來西亞盼向台灣學習海洋經驗。海大研究領域特殊，台聯大極力想爭取，但考量海大已在另一大學系統，暫未邀該校加入。

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