與他校理工、生醫互補 政大加入台聯大

由陽明、清華、交通、中央大學組成的台聯大，在政大加入後將是有逾三千名專任教師、六萬名學生的大學系統。(本報資料照片、中央大學提供)

與他校理工、生醫互補

政治大學申請加入由陽明、交通、清華、中央大學四校組成的「台灣 聯合大學系統」，昨經台聯大核准，將送教育部 核定，明年二月一日正式結盟。

政大校長郭明政表示，加入系統盼與其他四校的理工、生醫領域互補。系統內各校可申請轉學，也可申請跨校雙主修、輔系，考上一校等於錄取五校。

大學系統已成趨勢，目前全國有七個大學系統，台聯大最早成立，政大加入後將是逾三千名專任教師、六萬名學生的大學系統。

另有成大、中興、中山、中正大學組成「台灣綜合大學系統」，台北大學、北醫大、北科大、海洋大學組成「台北聯合大學系統」等，台大、台師大及台科大二○一五年也成立台灣大學系統。

各國大學都在整合

台聯大系統校長曾志朗表示，各國大學都在整合，呼籲教育部看見並重視大學系統的發展。大學系統也是打國際戰的利基，如孕育多名諾貝爾獎 得主的德國馬克斯普朗克研究院曾考慮到亞洲設研究中心，最後選擇台灣，就是看上台聯大系統是規模相當大的大學，且研究領域多元，涵括工程、生醫等。

成大是台灣綜合大學系統成員之一，校長蘇慧貞說，目前最顯著成效是舉辦聯合轉學考試，開放四校學生轉入他校，考後可選填多個志願，報考人數持續提升，也吸引系統以外學校學生報名。

可跨校雙主修、轉學

政大申請加入台聯大而非台大系統，郭明政說，包括地緣性和互補性。政大人文社會科學領域和台聯大各校理、工、醫及生命科學有互補成效，人文社會科學也有加乘效果，但和台大系統互補性較弱。此外，修習兩種以上專長是當前趨勢，系統內開放跨校選課、雙主修、轉學等「國內留學」措施，將提供學生更寬廣的學習環境。

海洋大學也申請加入台聯大，不過暫未獲准加入。曾志朗說，台灣是海島國家，鄰國如馬來西亞盼向台灣學習海洋經驗。海大研究領域特殊，台聯大極力想爭取，但考量海大已在另一大學系統，暫未邀該校加入。