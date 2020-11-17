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再傳2憾事 年逾76學子輕生 教長：輔導人力明年達標

台灣新聞組／台北17日電
台南一名大四男學生在租屋處輕生。（記者黃宣翰／攝影）
台南一名大四男學生在租屋處輕生。（記者黃宣翰／攝影）

台大上周傳出至少3名學生意圖輕生，但輕生個案不只在台大。教育部長潘文忠昨在立法院指出，今年至今有76名學生自殺致死。意圖自殺從前年800多人，增加到去年1350人，年增6成8，今年至今意圖自殺者也達1000多人。潘文忠承諾，學校輔導人力，明年一定會達標。

而年輕學子憾事不斷；新北市淡水區16日傳出學生情侶在租屋處燒炭雙亡。台北海洋科技大學今天表示，校方將對學生進行相關創傷後輔導，預防類似的事件再度發生。台南市今天清晨也傳出22歲成功大學四年級劉姓男學生，被房東發現燒炭輕生，緊急送醫也宣告不治；警方初步研判他為感情所苦，想不開輕生。

立法院教育及文化委員會昨天審查國立大學預算，立委高虹安質詢表示，規範各大學心理輔導守則的學生輔導法規定1校每1,200生配一心理師或社工師等專業人員。台大去年學生總數3萬1945人，專任心理師資25人，計算下來是1：1277.8，離規定標準還有一點距離。

立委范雲指出，台大資料顯示，近10年心輔中心晤談人次持續攀升，2019年更突破上萬人次，但學生想預約心理輔導，經常要等兩周到一個月以上，顯示大專校院的心理輔導資源可能供不應求，各大專的輔導人力是否都已達標，教育部能否提供協助？

立委林奕華質詢時表示，對於最近學生輕生事件，不要「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應全面檢討大專校院輔導人力是否不足，輔導教師師生比是否也應檢討，並建議能有更積極作法，例如成立心理健康促進支持網等。

台大校長管中閔回應，校內另有21名兼任人力，明年還會增6名兼任。學生除預約外，如有需求直接到心輔中心，一定會有人可跟學生談話。

潘文忠表示，根據107年度大專校院學生輔導工作評鑑，大約半數大專未通過評鑑，輔導人力不足是主因之一。他指出，學校如因資源或經費不足，導致聘用輔導人力不足，教育部會在預算上給予學校支持，明年一定會達標，同時也希望建立相關配套措施協助學校。

教育部 預算 房東

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