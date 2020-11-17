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經濟部長：RCEP已非蔡政府目標 藍委：證實ECFA有幫助

台灣新聞組／台北17日電
經濟部長王美花16日出席立法院經濟委員會就「台美中新三角關係、台美經貿談判暨協助外國商務人士專案申請入境執行現況」進行報告並備質詢。（記者黃義書／攝影 ）
經濟部長王美花16日出席立法院經濟委員會就「台美中新三角關係、台美經貿談判暨協助外國商務人士專案申請入境執行現況」進行報告並備質詢。（記者黃義書／攝影 ）

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」已於15日正式簽署，經濟部長王美花昨表示，RCEP內容自由化相關門檻比較低，短期看來對面臨關稅壓力的石化、紡織、機械、鋼鐵等產業影響不大，但還是有兩、三成影響；藍營立委對於經濟部的反應速度相當不滿，也對衝擊評估不以為然。王美花證實，「加入RCEP」已經不是蔡政府努力目標。

RCEP簽署後，經濟部評估「短期內對台灣影響不大」，王美花指出，RCEP簽署後主要變化是出現中日、日韓之間新的自由貿易協定（FTA），觀察上述受影響產業的重要出口品項，中國大陸其實沒有進一步降稅，以台灣機械業輸陸第二大的貨品立式加工機為例，中對日仍排除降稅。政府將以補助研發方式因應，不會直接補貼產業。

RCEP對台影響不大？藍委：證實ECFA有幫助

據中國時報報導，國民黨立委李德維表示，王美花的說法，剛好證實了《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）對台灣產業的幫助，就因ECFA大陸已先對台灣降稅，如今對日本沒有降稅，讓台商仍舊保有關稅優勢，所以現在政府才能對外說RCEP影響不大。

立委陳以信質詢指出，蔡總統首次就職演說中開了三張支票，包括加入TPP、RCEP和新南向政策，前兩項這四年都沒有成績，「到底加入RCEP還是不是努力目標？」王美花重申，加入要承認九二共識、一國兩制，「我覺得國人不能接受」，並稱「收回支票」不是重點，而是顯然「現在加入RCEP不是我們要去爭取的」。

但是，針對要不要爭取加入RCEP，經濟部次長曾文生卻說，經濟部沒有說過不爭取，能不能做到有客觀困難，但能不能加入，政府一直努力，沒有講過放棄RCEP。

王美花強調，未能加入RCEP「不叫（政策）失敗」，要加入RCEP需經所有成員國同意，首先中國大陸就「一定」會要求台灣遵守九二共識、一國兩制，她反問「國人可以接受嗎」？王美花指出，雖無法加入RCEP，政府會持續努力爭取深化與美合作、追求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

不過，國民黨立委江啟臣指出，政府要大內宣可以，但不能讓大家錯以為加入CPTPP機率很高，CPTPP第一階段都加入不了，第二階段要加入，要11個創始簽約國同意，困難度更高。

RCEP 台灣 中國

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