新聞評論／台灣困境 蔡政府全推給意識形態？

RCEP簽署生效後，學者預期遭孤立的台灣產業將受巨大衝擊。（記者侯永全／攝影）

「區域全面經濟夥伴協定（RCEP ）」於2011年11月開始計畫，歷時九年終於簽署，總統蔡英文於2016年就職典禮上，端出了「帶領台灣 加入RCEP」的牛肉，但經濟部長王美花卻強調「這不是政策失敗」。RCEP由中國 大陸阻擾，台灣要爭取加入難關重重，這是民眾都能了解的事，王美花既然要「走另一條路」，蔡政府承認「失敗」真的有那麼難嗎？

王美花在立院經委會中表示，爭取加入RCEP已經不是台灣現在努力的方向，顯然是「政策轉彎」。其實為了現實狀況而選擇轉彎的例子也不少見，例如民進黨在馬政府時期將萊劑視為罪大惡極的毒物，執政後為了與美國手牽手，又認為吃到添加萊劑的豬肉也沒關係，「髮夾彎」都做了，何懼「放棄RCEP」這種小彎道？為何不早承認、說明，還要等到RCEP當天才有如「看報紙才知道」發表「慢半拍回應」？

對於經濟部長來說，受影響的產業可能只有兩、三成，但是對那些產業來說，受影響的機率就是百分之百，「短期沒有影響」聽在這些產業耳裡，將多麽心痛！更不必談，那三成產業的員工有多少，難道都不需要政府關心？

不承認政策失敗、不承認政策轉彎甚至跳票，還要把這口鍋往廣大國民身上推。王美花那句「要加入RCEP，中國一定會要求台灣認同九二共識、一國兩制，國人可以接受嗎？」當天至少講了三次，帶滿情緒、義正詞嚴，彷彿國家經濟、產業未來，被和意識形態高度綑綁販售，政府就可以全然卸責。

國民投下神聖一票，也許確實在選意識形態，但無論如何，投下的都是「信任」。政府應該向民眾誠實說明，選擇某種意識形態之後，我們將失去什麼，而不是在意識形態帶來的連鎖效應開始發生後，對於台灣將遭受的衝擊，粉飾太平、避重就輕，統統推給意識形態。

現在面對RCEP如此，接下來面對種種國際挫折也都會如此嗎？民眾仰賴政府的帶領，然而政府卻認為台灣的困境都是民眾的選擇造成，那台灣人選的到底是領導人，還是民粹的應聲蟲？