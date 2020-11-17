政府招募疫苗試驗 食藥署手一攤：「出事廠商負責」

民進黨立委林淑芬。(記者曾原信／攝影)

為加速台灣 三家廠商新冠疫苗 臨床試驗，中央流行疫情指揮中心上周舉行記者會宣布啟用「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，引爆立委批評衛福部「遊走在法律邊緣」；立委昨質疑新冠疫苗第二期臨床試驗未經人體試驗委員會（IRB）核准，衛福部卻公開招募受試者，形同違法，若出事誰負責？食藥署長吳秀梅則回應，「由廠商自行負責」。

國民黨立委蔣萬安昨於衛環委員會表示，目前三家疫苗廠第二期臨床試驗都尚未通過IRB，衛福部卻於指揮中心記者會上宣傳，「受試者除了有車馬費、營養費補助，萬一打出問題也將無條件治療，並有保險賠償」，且在設置的平台放上倒數計時器，隱含「即將截止」，刺激參與意願。

蔣萬安指出，平台上的字眼和分享圖示皆含有鼓勵性質，卻未見任何警語提醒人體試驗風險，而衛福部辯稱只是意向登記，而非招募廣告，顯然「遊走在法律邊緣」。

民進黨立委林淑芬說，根據「藥害救濟法」規定，若因使用試驗用藥物而受害，不得申請藥害救濟，但是現在政府建置意向登記平台招募受試者，未來出事了、發生不良反應，誰要負責？

吳秀梅答詢表示，這只是意向登記而非廣告招募，對於疫苗安全「我們也沒有做這些保證」，未來若發生事情仍由廠商負責。

吳秀梅的回答，引爆立委怒火。林淑芬怒批，政府出面招募，提供誘因，不管是安慰劑或是試驗藥品對象，未來可成為疫苗優先對象，甚至衛福部長陳時中 還說「有意願當受試者」，等同「暗示」疫苗受試的種種好處；但若出事了，政府卻是兩手一攤說「跟我無關」，叫藥廠負責。

當林淑芬向委員會主席要求時間暫停、到桌上拿資料時，吳秀梅卻回嘴「時間早就到了」，林當場勃然大怒，痛批官員傲慢，「竟然叫立委時間到了可以下台」。代理主席洪申翰則緩頰說：「署長，你可以不用說這些話。」