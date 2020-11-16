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日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

RCEP簽署 經濟部長王美花：鋼鐵、石化、紡織恐受影響

記者林海、賴昭穎／台北16日電
面對RCEP成形後對台灣產業的衝擊，經濟部長王美花說，石化、紡織上游業者受影響較大，將以打造台灣成為高階製程中心，及致力爭取加入CPTPP二方向來因應。（記者葉信菉／攝影）
面對RCEP成形後對台灣產業的衝擊，經濟部長王美花說，石化、紡織上游業者受影響較大，將以打造台灣成為高階製程中心，及致力爭取加入CPTPP二方向來因應。（記者葉信菉／攝影）

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的15個成員國昨簽署協定，行政院政務委員鄧振中表示，RCEP是自由化程度不高的自由貿易區，且成員國很多都已互有自由貿易協定，市場競合變動不大，加上印度退出影響等三大因素，讓RCEP效益大打折扣。

來源：聯合影音網

國發會表示，在「東協加一」及中韓自由貿易協定（FTA）下，各國在東協或中國大陸市場的關稅優勢本來就存在，並非RCEP生效後才發生，台灣產業早已透過投資布局及產業調整超前部署，因此近年來出口情形仍佳，有信心可化解RCEP對台灣可能帶來的額外衝擊。

經濟部長王美花表示，相關降稅清單還未公布，但從目前消息看起來，降稅幅度與既有的FTA相比增加不多，降稅期程也在10至20年內生效，效應還需一段時間才會顯現，會盤點對鋼鐵、石化、紡織等產業的影響。

王美花指出，RCEP在自由化程度增加不多，降稅期程也較長，而東協與大陸、日本、南韓、紐西蘭、澳洲分別都簽有FTA，存在也超過十年，如果自由化程度並未大幅提高，那影響就不大。RCEP新增了大陸與日本及日本與南韓的FTA，會就個別產業了解細部影響程度為何，也一定會跟業界溝通。

「台灣還來不及加入雙邊或區域經濟整合，就要提高競爭力，往高階製造來走。」王美花說，目前可能受影響的產業為鋼鐵、石化、紡織等，但台灣鋼鐵主要銷售國家為歐美，銷往日本、南韓與大陸的規模相對較小；石化業主要市場在大陸。

至於CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），王美花說，台灣一定要努力爭取加入，如果能夠加入，可讓一些高關稅的品項降稅，此外，還有很多准入許可、簽證門檻等，這方面遇到的貿易困難，比關稅更多。

國發會表示，台灣對RCEP出口產品中約六成為積體電路、半導體等資通訊產品，在WTO資訊科技協定下已降至零關稅，加上部分RCEP成員國自主降稅，台灣產品輸出RCEP成員國享零關稅的比率已逾七成。未來跨國貿易的形態與條件，供應鏈合作關係與數位發展能力的關鍵性將超越關稅。

台灣 關稅 日本

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