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日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

政務委員：陸設「一國兩制」障礙 阻台加入RCEP

記者陳熙文、賴錦宏／台北16日電
RCEP成員國以視訊會議形式，正式簽署這項自由貿易協定。（路透）
RCEP成員國以視訊會議形式，正式簽署這項自由貿易協定。（路透）

行政院政務委員鄧振中昨天表示，RCEP（區域全面經濟夥伴協定）形成之初，台灣積極尋求加入，但中國暗地鼓勵香港參與，企圖以「一國兩制」模式造成台灣加入障礙；總統蔡英文主政後，才改以加入可能性最大的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）為目標，尋求台灣整體最大利益。

長期參與政府對外經貿談判的鄧振中表示，台灣積極尋求加入區域經貿整合，馬英九執政時期，也曾對外公開表示，台灣希望參加當時的泛太平洋夥伴關係協定（TPP，CPTPP前身）以及RCEP，但沒有具體成果。

「政府不是不願意而是不可能。」鄧振中分析，台灣與中國大陸以平等身分加入世界貿易組織（WTO），陸方不允許再出現WTO模式，何況中國大陸主導RCEP主控權。政府內部評估台灣幾乎不可能加入RCEP，絕非外界所稱不願意改善兩岸關係來爭取加入RCEP。

鄧振中透露，2013年到2014年間，大陸暗地鼓勵香港表態參與RCEP，設下「一國兩制」障礙，阻斷台灣參與的機會。蔡英文總統2016年執政後，以參加CPTPP以及推動新南向政策為目標。中國大陸不是CPTPP成員國，台灣順利加入的可能性極高。

RCEP昨天正式簽署，台灣未包括在內。事實上，在馬政府任內曾想透過北京助力加入RCEP，陸委會也曾與大陸國台辦正式商談過，但北京態度是台灣若要加入RCEP必須要在「一中原則」之下，並與兩岸經濟合作制度化相連結。

去年底被問及台灣參加RCEP一事，大陸國台辦發言人馬曉光就明白表示說，「事實上，在兩岸經濟共同發展與區域經濟合作進程相銜接的問題上，台灣曾有過機遇，是民進黨當局一手破壞了這樣的局面。」

馬曉光口中的機遇是指馬政府時期，兩岸官方對台灣加入RCEP曾有過接觸和討論推進步驟。2014年2月，時任陸委會主委王郁琦和大陸國台辦主任張志軍舉行「王張會」時，王郁琦曾向陸方說明台灣加入區域經濟整合的問題，當時陸方表示「理解」，但重申一貫的立場，就是雙方應務實探討兩岸經濟共同發展與區域經濟合作進程互相銜接的適當方式和可行途徑。

台灣 中國 北京

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