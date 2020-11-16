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衛福部洽談疫苗 立委引介 港商曝光…也有中資背景

記者李光儀、邱宜君╱台北16日電
日前台灣東洋因有意代理德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗，但最後和政府協商破局，炒股、內線交易、派系鬥爭等傳聞滿天飛，圖為示意圖。(路透資料照片)
日前台灣東洋因有意代理德國BioNTech（BNT）新冠肺炎疫苗，但最後和政府協商破局，炒股、內線交易、派系鬥爭等傳聞滿天飛，圖為示意圖。(路透資料照片)

代理德國BNT疫苗破局後，衛福部與東洋公司口水戰愈演愈烈。衛福部洽談德國BNT疫苗的另一家廠商曝光，是港商「雅各臣」。這家公司8月下旬起，就與台灣S生技公司合作，透過民進黨蘇系立委吳秉叡與衛福部溝通，但因「中資」背景無法解決，上海復星與東洋的合作也在進行，談判才告中止。

對於是否曾在衛福部和雅各臣間扮演中間人，吳秉叡受訪時僅表示「不記得了」、「完全沒印象有這回事」。他說，自己不是立院衛環委員會委員，對疫苗情況不清楚，所有資訊都是從新聞看來。吳秉叡還說，民意代表的天職就是反映民意，轉達給政府。

東洋代理德國BNT疫苗破局，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前透露，指揮中心「一直有與各家疫苗廠洽談中」。

據了解，雅各臣取得代理權後，即透過台灣S製藥廠，找到吳秉叡代為與衛福部「溝通」，希望能獲台灣的疫苗販售代理。但上海復星和德國BNT藥廠認為，雅各臣港商身分要取得代理不容易，才又與東洋公司簽定「有條件授權」意向書。不過，在台灣S廠和吳秉叡與衛福部的溝通後，衛福部還是於9月底和雅各臣台灣分公司人員聯繫。

業界人士透露，雖雅各臣有中資背景，且已表明不再和東洋競爭代理權，但10月中旬，衛福部再度與雅各臣接觸，而雅各臣因為與上海復星關係，未再積極爭取。業界人士分析，其中原因，應該是德國BNT和上海復星評估，由雅各臣代理，意義和上海復星代理相去不遠，癥結仍是民進黨政府「不接受紅色供應鏈」，所以才會再和東洋合作；但令人不解的是，為何雅各臣態度轉趨消極，衛福部卻似乎仍未放棄，甚至對外宣布「有其他廠商接洽中」。

莊人祥昨表示，指揮中心只有說不可以是中國製品，至於是哪家廠商，就不予評論。

疫苗 台灣 德國

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