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台大學子頻輕生 校長管中閔：一個都不能少

記者潘乃欣、楊雅棠╱台北16日電
台大近日傳出學生憾事，15日校慶典禮氣氛凝重，校長管中閔（見圖）致詞強調「台大生一個都不能少」，指校方已成立學生專案保護小組。（記者潘俊宏╱攝影）
台大近日傳出學生憾事，15日校慶典禮氣氛凝重，校長管中閔（見圖）致詞強調「台大生一個都不能少」，指校方已成立學生專案保護小組。（記者潘俊宏╱攝影）

台大昨天92周年校慶，面對該校近期發生數起學子輕生憾事，校長管中閔向師生喊話，指校方已成立學生專案保護小組，將提供緊急專案諮詢電話，並在高風險熱點設安心小棧，也研擬精神科醫師長期協助的可能性。台大也擬調整導師制度，讓有能力和意願的教師照顧更多導生。

影音來源：聯合影音網

管中閔還說，台大18日將發表「未來大學」，主因是發現學生在現有大學環境無法獲肯定，期望能提供更有彈性的學習空間，讓學生在不受束縛下體認自己所長並發揮。

「台大生一個都不能少、一個也不會少！」管中閔說，校內專案小組將針對發生事故時在場的人進行創傷輔導，也會持續追蹤被列為高關懷對象學生。另也聯絡台大醫院精神科醫師，期能做到長期協助。校方同時也聯絡各個院、系、所導師，請他們確認學生狀況。

台大導生是按院、系、所分派，每名導師都要負責一定人數的導生。管中閔說，現制讓防護網落在各個老師身上，不過每名老師不同，有些老師太忙，學校未來擬讓願意協助且有能力的老師，有更多機會幫助學生。

台大學生專案保護小組也將蒐集師生意見，討論「校內生不快樂」背後的結構性因素，據此擬定心靈保護策略。

管中閔分析，台大生不快樂的原因包括所學不符合所需、家裡對他們期望很大，或無法融入校園生活等。

多校大學諮商中心主管都表示，大學生尋求諮商人數一直在增加，尤其期中、期末考是高峰，心理師和專業輔導人員不足的情形恐愈來愈嚴重。台大學務長沈瓊桃日前說，學生輔導法規定的大學生與輔導員額比例是1200比1，呼籲降到1000比1。但教育部說，比率調整要經多方討論。

此外，台灣自殺防治學會理事長李明濱說，台灣整體自殺死亡率15年來逐漸下降，但青少年自殺死亡率反升，2018年15至24歲自殺死亡人數為210人，2019年為257人。李明濱說，青少年正值性格轉變和和身心改變的過度發展時期，如有情緒困擾易受影響，但網路、社群媒體仍屬三不管地帶，有必要針對相關訊息擬定審查機制。

台北振興醫院身心科主治醫師袁瑋也表示，不少學生深陷在憂鬱困擾中，建議從小透過學習課程讓孩子認識自己，以及懂得如何紓壓，如有負面情緒，應早點尋求專業協助。但網路貼文審查防不勝防，建議讓心輔中心專業人員進駐留言板，讓正面力量介入，輔導憂鬱學生族群。

台大近日傳出學生憾事，15日校慶典禮氣氛凝重（見圖），校長管中閔致詞強調「台大生...
台大近日傳出學生憾事，15日校慶典禮氣氛凝重（見圖），校長管中閔致詞強調「台大生一個都不能少」，指校方已成立學生專案保護小組。（記者潘俊宏／攝影）

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