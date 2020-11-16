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「人生得疫須禁歡」 改李白「將進酒」名句2字奪7萬

記者陳宛茜╱台北16日電 
台灣大第14屆myfone行動創作獎頒獎典禮，得獎者與評審一同合影。（記者黃義書/攝影）
台灣大第14屆myfone行動創作獎頒獎典禮，得獎者與評審一同合影。（記者黃義書/攝影）

「人生得疫須禁歡」、「口無遮，攔！」、「超前的，都是部屬」、「國與國的距離是28天」…第14屆myfone行動創作獎昨舉行頒獎典禮，多位得主作品以簡練精準的成語詩詞改編或重新創作，呼應疫情下的世界，令人會心一笑。

其中，78歲的陳蒼多以「政府有燃煤之急 人民有肺腑之炎」14字，勇奪訊息文學時事組首獎，笑稱自己是「前浪不肯死在沙灘上」。微電影組百萬首獎由李祈悅執導的「剝皮辣椒」拿下，原創貼圖首獎頒給陳美君的「日常挑戰」，原創歌曲首獎則首度從缺。

本屆行創獎總計收到行動訊息、原創歌曲、原創貼圖、微電影四組共4萬1933件作品，較去年增加2成5，寫下8年來的新高紀錄。台灣大基金會執行長劉麗惠說，14年來myfone行創獎累積許多「創作家族」及「忠實鐵粉」，如來自台中、連續投稿超過11年的梁家代表梁玲珍，今年獲得訊息文學三獎及佳作兩個獎項，兒子邱彣也獲行動影片三獎。

陳蒼多是本屆最高齡的得獎者，作品「政府有燃煤之急 人民有肺腑之炎」以精準的對仗，精妙表達政府與人民截然不同的立場。他領獎時妙語如珠，指孔子說年紀大了「戒之在得」，但胡適卻說「發表是吸收的利器」；他綜合兩者意見，決定「長江後浪推前浪，前浪不肯死在沙灘上」，也感謝行創獎讓他有「賴在沙灘上的力量」。本屆年齡最小的的獲獎者是17歲的吳承恩，以「仇人相鍵，分外眼紅」拿下成語詩詞創新應用佳作，證明創作沒有年齡界限。

成語詩詞創新應用首獎則是張澄月的作品 「人生得疫須禁歡」，她將李白「將進酒」名句「人生得意須盡歡」改兩個字，便拿下台幣7萬元（約2455美元）獎金。她說，新冠肺炎爆發改變許多人的生活習慣，跟「將進酒」形成強烈對比，這七字是「記錄無奈狀態」。

原創貼圖首獎得主陳美君連兩年拿下首獎，作品「日常挑戰」透過貓捉老鼠的反諷畫風，表現疫情中充滿童趣的「無懼」。她說，希望透過貼圖表達正能量，鼓勵民眾「遇到難關關關過」。

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