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長榮馬籍女大生追思會 師生盼照亮治安

台灣新聞組╱台南16日電
長榮大學15日舉辦馬來西亞女大學生追思會，場面哀戚。（記者黃宣翰╱攝影）
長榮大學15日舉辦馬來西亞女大學生追思會，場面哀戚。（記者黃宣翰╱攝影）

馬國女大生上月28日在台遭擄殺，她的同學及好友昨天下午在長榮大學演藝廳舉辦追思會，會中播出她生前影片，並由牧師和傳道帶領大家為她禱告，並與女大生家人連線悼念，上百位師生致哀，女大生好友說，不想再看到下一個受害者，籲請校方和政府引以為鑑，將燈照亮社會各角落。

追思會從昨天下午2點起在長榮大學演藝廳舉行，長榮大學董事長楊四海、台南市副市長趙卿惠和長榮大學校長李泳龍等人，及學校師生共計約一百多人參加。師生分別手捧洋桔梗、白百合等鮮花向不幸遇害女大學生致哀。

傳道何燕靜帶領師生為馬來西亞女大學生禱告，她說：「我們為她短暫的生命感到不捨，她生前熱心環保，關懷社區環境，一抹燦爛的微笑，會一定綻放在我們的心中。」感性的禱告文詞，令許多人鼻酸。

李泳龍說，透過追思會，表達校方對女大學生的不捨，學校和社區持續合作，共同強化校園和鄰里安全，成立夜間巡守隊加強巡邏，校園內發放防狼警報器防範。 為安輔師生因此事造成恐慌不安和不滿，已啟動諮商輔導制度和多元反應管道，學校開發APP也將增加關鍵字推播資訊，加強反應即時學生人身安全訊息。

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