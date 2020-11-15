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台大學子頻輕生 管中閔燭光晚會籲大家互相扶持

記者余承翰、潘俊宏／台北15日電
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會14日晚在校園內舉行燭光晚會，在地上點亮排著「TOGETHER 」字樣燭光，並寫著「這個冬天，我們一起走過」。(記者余承翰／攝影)
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會14日晚在校園內舉行燭光晚會，在地上點亮排著「TOGETHER 」字樣燭光，並寫著「這個冬天，我們一起走過」。(記者余承翰／攝影)

台灣大學近日接連發生學生輕生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會昨晚在校園內舉行燭光晚會，在地上點亮排著「TOGETHER 」字樣燭光，並寫著「這個冬天，我們一起走過」，呼籲大家多關懷身邊親友、多照顧自己，相互取暖，校長管中閔也一同出席，他希望讓大家知道我們都是一家人，盼大家能互相扶持、一起向前走。

來源：聯合新聞網

台大校長管中閔今天在台大校慶上也特別提到未來大學的願景，期許學生們能從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。

管中閔表示，對於近來台大意外頻傳，台大現在已經著手學生安心小站、緊急專線電話、聯絡台大心理專業醫護等防護網緊急措施，希望防護網能交給有能力做、也願意做的人手上，而不是過分依賴老師的幫助，台大的學生可能有所念科系與興趣不合、父母期望過大等，當壓力大於心裡所能承受時就會崩潰，所以致詞時特別提到未來大學的建立，應該幫助學生從中找到自己的興趣、志向、發展所長，進而找到學習的意義與生命的價值。

管中閔舉出自己也曾嚴重心理受創，知道透過專業的諮詢輔導、家人、朋友的陪伴支持可以完全走出來，當痛苦的人感受到一句話、一個微笑或擁抱，就會得到支持的力量。

台灣大學近日接連發生學生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會14日晚在校園內舉行燭...
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會14日晚在校園內舉行燭光晚會，呼籲大家多關懷身邊親友、多照顧自己，相互取暖。(記者余承翰／攝影)
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會14日晚在校園內舉行燭...
台灣大學近日接連發生學生不幸事件，校園氣氛低迷，台大學生會14日晚在校園內舉行燭光晚會，校長管中閔（中）也一同出席，他希望讓大家知道我們都是一家人，盼大家能互相扶持、一起向前走。(記者余承翰／攝影)

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