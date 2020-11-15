台灣遭RCEP孤立 藍籲蔡政府別光吃道歉牛肉麵

亞太主要經貿協定成員

歷經8年談判，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15個成員國於今日完成簽署。國民黨 擔憂，台灣 與RCEP成員的貿易占貿易總量的59%，投資額則占台灣對外投資的65%，但過去4年來並未見到民進黨 政府努力加入該協定，如果始終不得其門而入，勢必產生被排擠的負面效應。國民黨奉勸蔡政府別再買單吃「道歉牛肉麵」，應召開緊急高層會議，評估RCEP對台灣的衝擊並提出因應之道。

RCEP所簽屬的協議涵蓋東南亞國協10國，再加上中國大陸、日本、南韓、澳洲與紐西蘭等五方，涵蓋全球30%的人口、29%的全球國內生產毛額（GDP）以及27%的全球貿易量，超過亞太地區另一項重要的經濟合作建制「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP；全球占比為人口6.9%、GPD12.9%以及貿易量14.9%）。

國民黨表示，對於民進黨政府參與RCEP的不作為，國民黨提出5點看法。第一，民進黨只想抓住美國，忽略雙軌區域經濟合作建制的競合；第二，因為美國沒有加入RCEP，所以兩岸關係的好壞更為關鍵；第三，民進黨刻意不提東北亞在RCEP簽署後的經貿變局對我國之影響；第四，民進黨的不當政策讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」。第五，民進黨政府外交不行，卻最會「做以帶閉」（「坐以待斃」的諧音），耽誤台灣的前途。

國民黨指出，國民黨執政時代，以RCEP與「跨太平洋戰略經濟夥伴協定」（TPP）雙軌並進的策略，試圖在協定簽署前加入，可惜於2016年5月便不再執政；雖然蔡總統第一任期內，前期尚將TPP或CPTPP列於施政優先項目，後期則幾不再提，反而以率爾開放萊豬等措施，希望在對美經貿合作有所進展，但始終缺乏實際建樹。

國民黨強調，中國大陸在RCEP扮演重要力量，民進黨政府明知RCEP對台灣之重要性以及中共當局在RCEP之影響力，卻無心維繫兩岸的政治對話基礎，以致參與之路難上加難。顯然民進黨政府沒有興趣或者不敢加入RCEP，才會常用仇中言語對台灣民眾進行情緒勒索，同時又坐視ECFA的優勢逐漸流失，讓台灣在區域經濟合作中進退維谷。

國民黨表示，中國大陸、日本與南韓等東北亞三強將藉由RCEP做進一步的經貿整合，不僅被認為間接與中共當局「一帶一路」的規劃相互呼應，且與美國欲以「印太戰略」制約中國大陸的企圖有所扞格。民進黨若無法參與RCEP或CPTPP，又遇到美國政權更迭，對美雙邊投資協定（BTA）與自由貿易協定（FTA）更非易事，台灣經濟前景堪慮。

國民黨表示，環顧亞太或印太地區，僅有台灣與北韓、東帝汶被排除於各種具法律拘束力的多邊經濟合作區塊之外。蔡總統若再無適切的因應作為，眼見各方逐漸融入區域經濟整合，台灣卻只能坐困愁城；換言之，作繭自縛與一籌莫展的民進黨，將葬送台灣的經濟競爭力，以及台灣青年與下一代的未來。

國民黨批評，蔡總統及行政團隊沉溺於「務虛不務實」的外交與兩岸關係，在利用各種資源操弄「大內宣」上爐火純青，卻無視國際環境的潮流與變遷。國民黨呼籲民進黨政府不要再忙於用官、民網軍做圖攻擊對手，也不要再買單吃「道歉牛肉麵」，當務之急是立即由蔡總統召集跨部會的緊急高層會議，針對RCEP正式成形後對我國的衝擊，進行客觀的、全方位的評估，提出具體的因應之道，並向立法院進行正式、公開的報告，以免讓民眾不知險之將至。