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篩檢2次還驗不出陽性 陳時中：未來情形會越來越多

記者張睿廷／新北15日電
40多歲女子居家檢疫期滿後連兩次檢測都篩不出，第三次才確診。衛福部長陳時中表示，這樣的情形未來可能會越來越多，將與專家研議應對方案。(記者張睿廷／攝影 )
40多歲女子居家檢疫期滿後連兩次檢測都篩不出，第三次才確診。衛福部長陳時中表示，這樣的情形未來可能會越來越多，將與專家研議應對方案。(記者張睿廷／攝影 )

中央流行疫情指揮中心昨日新增3例新冠肺炎病例，其中案599本國40多歲女子居家檢疫期滿後2次檢測都是陰性，女子搭高鐵返家途中被通知重檢結果呈陽性。衛福部長陳時中今日受訪表示，該案首次篩檢數值有點不精確，二次篩檢為陰性，但檢測人員對首次篩檢仍有疑問，複驗後才發現呈陽性反應，未來會與專家研究相似情形應對措施。

個案599這名女子2月中是在2月至菲律賓探親，10月29日返台，11月11日檢疫期滿後進行採驗，數值有點異狀，檢疫人員為她做了第2次檢驗，結果呈現陰性，女子便搭高鐵返家，此時實驗室剛好引進新的檢驗試劑，故將個案檢體再以新試劑進行檢驗，結果呈現陽性(Ct值33)，確診新冠肺炎。

這名女子返家車程約3小時，在路上接到通知，才獲知自己檢驗結果呈現陽性。

陳時中表示，個案599第一次檢測完，發現數值有點小問題，所以就做了二次篩檢，第2次篩檢結果為陰性，個案599也完成14天居家檢疫，按流程本來就該讓人離開，那後來剛有實驗室來了新的試劑，就拿來重新檢驗，這才發現該個案確診。

陳時中指出，以目前的情形來看，在居家簡易14天，加上CT值判讀，防疫措施應該還算是安全，但未來這樣的情形可能越來越多，會與專家研究，討論更好的方法來應對。

篩檢 陳時中 檢測

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