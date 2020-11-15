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全球50間「最佳咖啡館」 第1名在台灣

記者羅建怡／台北15日電
Simple Kaffa主理人是台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖。（本報資料照片）
Simple Kaffa主理人是台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖。（本報資料照片）

國際觀光情報網站「Big 7 Travel」最新發布「2020全球50間最棒咖啡館」，來自台灣的Simple Kaffa興波咖啡勇奪第一，這是該店第二度摘下世界最佳咖啡館，也是全台唯一入榜。主理人是台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖，他說，得獎當然開心，「同時可以帶來平常接觸不到的消費者，給我們多一個機會。」

據Big 7 Travel官網發布消息指出，「奪冠的台灣台北Simple Kaffa，是由前台灣和世界咖啡師冠軍所開創，他們以卡布奇諾咖啡聞名於台北。我們連續第二年稱其為：這家咖啡館是世界一流的。」

Simple Kaffa興波咖啡創辦人吳則霖，從2009年起連續7年參加台灣咖啡大師賽，共拿下3次冠軍，2016年代表台灣參加世界冠軍咖啡師大賽（WBC，World Barista Championship）奪冠，這條冠軍路走了10年。吳則霖曾說，「味道一直是我們的根本。不要小看簡單，它就是最極致的複雜。」這也是Simple Kaffa店名的由來。

位在台北市忠孝東路上、華山藝文特區附近的Simple Kaffa興波咖啡，是許多國際旅客到台必要朝聖的名店，咖啡館設計風格強烈，去年首度奪冠，吳則霖說，業績成長約3成，國際客的占比約3～4成，今年受疫情影響，業績平均滑跌3成，「但國內咖啡愛好者很支持，業績已逐漸拉回。」

Simple Kaffa興波咖啡有不少網友點評，「如果假日想前往品飲咖啡並久坐的話，建議上午10點營業時就入店」；也有達人推薦超美味甜點，「想吃到熱門品項，建議中午過後前往」。

Simple Kaffa興波咖啡勇奪世界最佳咖啡館。（本報資料照片）
Simple Kaffa興波咖啡勇奪世界最佳咖啡館。（本報資料照片）

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