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太扯！台調查局搞丟6kg安毒 找了1年沒下落

記者張宏業／台北15日電
調查局日前才風光舉行破獲重大毒品案記者會（圖），如今卻爆出有其他毒品案證物遺失事件。（記者王長鼎／攝影）
調查局日前才風光舉行破獲重大毒品案記者會（圖），如今卻爆出有其他毒品案證物遺失事件。（記者王長鼎／攝影）

調查局北機站與航業處前天風光舉行記者會，宣布與泰國聯手緝獲近12噸鉅量K他命毒品，不料，當天在另個地方，航業處基隆站有批緝毒幹員，正接受督察處調查。原來航基站去年偵獲一起安毒案件時，竟搞丟了六公斤毒品，這批毒品「遺失」近一年，迄今未尋獲，是調查局首度發生大量毒品證物遺失事件。

調查局高層為此震怒，為追查毒品下落，督察處上周五大規模約談時任航基站副主任林聖智（現為航業處本部科長），航基站毒品案詹姓承辦人（45期）、負責運送毒品的鄭姓調查官（55期）等，追查究竟是人為疏失，還是另有隱情。

調查局長呂文忠昨天證實，已指示成立專案小組調查處理，待釐清事實後，將依調查結果追究相關人員刑事及行政責任，絕不寬貸。

為釐清這批毒品是否遭轉賣或吸食，專案小組不排除破天荒對經辦人實施測謊、驗尿等強制作為，層級最高恐溯及時任站主任。

據了解，航基站去年查獲一起安非他命案件，詹姓承辦調查官為檢驗確認毒品成分，交代鄭姓調查官將物證送交鑑識科學處，航基站後來遲遲等不到鑑定報告，打電話到化學鑑識科詢問，化驗人員卻說，從頭到尾都沒收到毒品物證，讓航基站大吃一驚。

為了解毒品運送過程有無差池，航業處找來鄭男了解原委，最後僅得知，從基隆出發到新店調查局本部途中，「不慎」將物證弄丟。由於毒品物證滅失非同小可，航業處原打算私下盡速找回物證，沒想到，經過近一年時間，航業處長都已換人，毒品去向仍是一團迷霧，直到事情掩蓋不住，督察處展開約談，才讓這起離譜事件曝光。

高檢署說，全案若涉及不法，將分案偵辦。刑法湮滅刑事證據罪，可處兩年以下徒刑，若相關證物如毒品，並非交接不清遺失而是據為己有，涉案人至少再觸犯侵占等罪。

價飆…小盤喊價直逼千萬

今年受新冠肺炎影響，毒品價格也水漲船高，K他命黑市價每公斤要200萬台幣（約7萬美元）。以安非他命來說，疫情爆發前，每公斤大盤價約60萬，現漲至80多萬，六公斤就要500萬，若換算成小盤價，也有近千萬價格。

毒品 疫情 美元

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