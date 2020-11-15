2周境外移入45例 陳時中：入境擬擴大要求陰性證明

衛福部長陳時中。(本報資料照片)

中央流行疫情 指揮中心昨公布，台灣 再增三例新冠肺炎境外移入個案，短短兩周境外移入累積45例，國內確診達600例。國際疫情延燒，指揮中心將於周三（18日）公布「秋冬專案」，指揮官陳時中 透露，考慮要求更多入境者提供陰性採檢證明，並擴大強制戴口罩場域、強化採檢。

由於目前非本國籍人士入境都須持陰性證明，未來將考慮增列陰性採檢證明要求，意指國人及移工都可能納入。

昨新增案例為599至601，年齡介於30至40歲，分別為赴菲律賓探親本國籍女性、印尼籍女性移工及來台工作克羅埃西亞籍男性。其中，自菲返國的本國籍女性入境迄今無症狀，出關前採檢，檢驗結果有微弱反應，經複驗為陰性，適逢實驗室引進新試劑，再採檢結果呈陽性而確診。

指揮中心發言人莊人祥說明，該個案搭車返家，全程戴口罩，途中接獲陽性通知，曾搭乘防疫巴士及高鐵，所幸隔壁座位無乘客，未與他人交談，同車人員都有戴口罩，到站後由救護車送醫，期間曾與一位全程戴口罩的家屬碰面，因此無需匡列接觸者。

傳出台灣高鐵公司隔了一天才接獲通知，得知列車上有確診者。對此，指揮中心發言人莊人祥證實，因為疫調需要先釐清確診者行蹤，加上高鐵要求乘客都要戴口罩，評估相對安全，所以待疫調完成才通知高鐵。

印尼籍個案檢疫期間出現症狀，採檢通報確診；克羅埃西亞籍個案今年7月於當地確診新冠肺炎，10月底入境檢附登機前三日陰性報告，居檢期間曾鼻塞，卻自認過敏未通報，13日出關當日應公司要求自費採檢確診，曾與個案共餐公司同事三人，列居家隔離。

對於境外確診激增，莊人祥表示，居檢14天可有效防堵，暫不須全面限制外籍人士入境，高風險國家限制將於18日公布；陳時中解釋，除考慮增加入境檢驗陰性證明要求，醫院採檢條件再放寬，發現疑似症狀應盡量採檢，強制出入八大場域須戴口罩。