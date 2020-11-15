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RCEP會員國互降關稅…台商將面臨痛苦適應期

記者程士華／台北15日電
RCEP簽署生效後，學者預期對台灣石化、鋼鐵等傳統產業衝擊大。圖為中鋼生產線。（記者劉學聖／攝影）
RCEP簽署生效後，學者預期對台灣石化、鋼鐵等傳統產業衝擊大。圖為中鋼生產線。（記者劉學聖／攝影）

包含亞太地區15個國家的「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」將於今（15）日簽署，學者分析，若接下來協議順利生效， RCEP會員國之間的產品關稅進一步調降，將讓台商面臨下一波痛苦適應期。

RCEP最早是由東協十國發動，邀請大陸、日本、韓國、印度、紐西蘭及澳洲等六個貿易對象參與，這16個國家中，除了印度外，其餘15個國家在去年完成協定談判，並預訂今日在第四屆RCEP領袖峰會中，線上簽署協定。

根據經濟部國貿局資料，即將簽署RCEP的15個成員國，GDP合計約25.6兆美元，占全球總貿易值29%，貿易量占全球27%，對台貿易值占更占台灣總貿易值約58%。

東協原本就已和印度、大陸、日本、南韓、紐澳各別簽署五個「東協加一」自由貿易協定（FTA），中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，即便印度未參與，RCEP就像是另外四個「東協加一」FTA的加強版，將會整合東協市場的經貿活動。

由於東南亞是台商對外投資重點，李淳表示，早在RCEP協議前，東協原本對大陸、日本、韓國及紐澳的四個FTA都早已生效，過去十多年以來，讓台商經歷很痛苦的調適期。

觀察接下來RCEP簽署後對台最重要的影響，恐怕仍是在於15國之間互相消除貨物關稅。

印度 日本 關稅

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