F-5戰機復飛 空軍司令同乘振士氣

空軍F-5戰機特檢完畢，空軍司令熊厚基上將（左）14日特別同乘升空，落地後在地面滑行，比「讚」肯定空地勤人員付出辛勞。（圖：軍聞社提供）

F-5E飛官朱冠甍上月殉職，空軍司令部下令台東志航基地F-5系列戰機停飛受檢。歷經16天檢查，兩架F-5戰機昨天復飛，其中一架由空軍司令熊厚基上將同乘飛行，熊厚基說，「我相信F-5型機安全、能飛，我願意率先同乘飛行」。不少軍事迷興奮大喊，「熟悉的身影回來了」。

上個月志航基地F-5E戰機右側發動機失效墜海，基地一個聯隊、三個中隊共46架F-5E／F戰機暫停訓練，全數停飛執行天安特檢。東部空防則由台南IDF經國號和花蓮F-16執行。

F-5系列戰機經16天特檢後，兩架昨天首批凌空復飛。機號5403的F-5戰機在早上8點50分準時抬頭起飛，熊司令坐在後座，前座由飛行員劉劍鴻中校擔任，在執行完成預定的空中課目後，戰機在上午9點30分落地滑回停機坪。

國防部 表示，事件發生後，空軍台東基地全體官兵全力投入特檢工作，技勤人員專注執行發動機系統、逃生系統、燃油系統及銹（腐）蝕防護等各項檢查，經過嚴格的儀電測試及跑道試滑後，才有昨天首批試飛。

熊厚基指出，F-5型機能捍衛台海領空超過35年，絕非偶然，是全體空地勤官兵共同努力的成果。