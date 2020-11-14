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5天3起輕生…管中閔才發公開信 台大再生憾事

台灣新聞組╱台北14日電
台大接二連三發生憾事，學生12日發起「Free Hugs」活動，希望能溫暖彼此。(圖：崔子釗提供)
台大接二連三發生憾事，學生12日發起「Free Hugs」活動，希望能溫暖彼此。(圖：崔子釗提供)

台大校長管中閔昨天上午才對全校發布公開信，下午又生憾事！台大五天內發生三起學生輕生事件，讓大專院校心理輔導資源問題再次被檢視。

依學生輔導法規定，專業輔導人力與學生人數比，應為1比1200，專家認為，即使符合法定人力比，仍遠低於學生需求，加上部分學校專業輔導人力不足，且心輔未分緊急與非緊急，也讓部分急需輔導的個案，延誤介入時間。

鏡週刊報導，台大9日才有女學生墜樓身亡的不幸消息，11日有1名男研究生在宿舍上吊輕生，13日又傳出一名男學生從頂樓墜落，已送醫搶救中，警方目前還在釐清男大生墜樓原因。在過去的五天內，已接連發生三起憾事。

台大接連傳出2起學生輕生案後，校方表示將展開積極的輔導及防治作為，沒想到又發生第3起憾事。本報系聯合報報導，台大2018年，主動尋求校內諮商人數突破2000人，求助者中每7人中，就有1人需接受進一步的專業諮商。不過有學生直言，儘管學校每年都增加專任輔導老師，但學校輔諮中心難預約已是全校公認的事實，預約常得等上一個月。

台大學生心理輔導中心主任廖士程表示，近年台大專任心輔老師已增加到25位專任、21位兼任，預計明年將再增加6位兼任，師生輔導比在全國相對高，但考量學生需求大，目前也在協調部分兼任輔導老師開放夜間輔導專線，顧及學生緊急需求。

諮商心理師公會全聯會副理事長羅惠群表示，公私立學校皆曾被檢討心輔專業人力不足，就算補足人力，也難以滿足實際需求。衛福部心口司長諶立中則認為，大學是成年前期，心理層面相對其他階段動盪，人力比應再調整。

管中閔向師生表示悲痛之餘，一定要積極面對，只要大家有需要，學校隨時在身邊提供所需的協助；台大心輔中心也發信件給導師，表示這兩周為高風險期，請老師近日務必和自己的導生見面或談話，關心學生的情況。

另外，有台大學生昨在校內發起「FREE HUGS」活動，希望能溫暖彼此，也有陸生在水源校區發起紀念活動，讓路過學生獻花、留言。

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