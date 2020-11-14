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被爆性騷女學生 大同新總座：誤會

台灣新聞組╱台北14日電
湯政仁接任大同總經理。（取材自臉書）
湯政仁接任大同總經理。（取材自臉書）

老牌家電大同公司昨天董事會通過，由思源資訊公司董事長湯政仁接任總經理，原總經理林郭文艷則專任董事；另外，前中碳財會處長陳明男接掌大同財務長。由於湯政仁在大同大學任教期間疑似傳露肚照性騷擾女學生，昨天的人事案引發大同大學師生議論紛紛。

蘋果日報報導，湯政仁在大同大學任教期間，傳出性騷擾醜聞，校方還召開性平會調查此事，當時震驚校內外，連校友都有耳聞，但大同大學校風保守，並未對湯政仁有嚴厲處分，最後湯政仁是自行請辭。

對此，湯政仁澄清是一場誤會，當時是要研究從脂肪堆積量來研判體脂有多高，透過體脂、體重、體態，來發展出一系列模式，從體態判定體脂高低。照片是另一位同學研究體脂電流追蹤的照片，並非他自己的肚子，也沒有裸露其他部位。

除露肚照之外，女學生還指控他「碰到她屁股、看到她內衣」，湯政仁解釋說：「她做深蹲往後摔，我怕她後腦著地，所以去扶，碰到哪裡，其實我也不太清楚； 其他的，我都完全不知道怎麼回事？」

本報系經濟日報報導，湯政仁擁有電機與電腦的專長，曾有10餘年在大同大學任教，對大同營運十分了解，電機及電腦業績原本是大同的本業，預期加強大同在馬達、重電、智慧電表的業績力道；改善轉投資事業；活化土地資產是他上任後三大核心策略。

關於人事案，湯政仁跟林文淵素未謀面，經由友人推薦，林文淵找他長談之後，認為湯政仁的專長及營運理念，很符合大同的需求，於是拍板定案。

性騷 投資 蘋果

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