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撐不下去 東南旅行社裁員15%

記者曹悅華、潘永鴻／台北14日電
東南旅行社將裁員15%。(記者季相儒／攝影)
東南旅行社將裁員15%。(記者季相儒／攝影)

又有旅行社撐不住。東南旅行社證實，受疫情影響，海外業務緊縮，將裁員15%、約170人，一切依相關法規辦理，前天起陸續通知員工。據觀光局統計，至10月底，今年旅行社解散及停業家數總計71家，相較於去年同期的37家，明顯高出近一半。

對此，觀光業界跟學界都認為是必然現象，國境已關閉逾九個月，再不瘦身，恐怕最後人才跟名譽都留不住；同時呼籲政府開放旅遊泡泡，才能讓觀光產業重燃希望。

疫情影響，7月起陸續有不少知名旅行社宣布裁員或停業，包含飛達旅行社、五福旅行社、鳳凰旅遊、華旅網際旅行社、利百加旅行社、加利利旅行社、行健旅遊等。

旅行業品保協會理事長許禓哲說，儘管淡季有團體旅遊補助，但金額小、團數少，專做海外旅遊的業者轉不過來，沒客戶撐，久了最後就會自己倒，疫情遙遙無期，為了公司生存一定要瘦身，旅遊泡泡開放後，大家才可以撐。

目前東南的員工數為1143人，在永續經營考量下，許多海外部門的行政人員，票務人員沒有業務可以服務，不得不進行裁員，東南旅行社說，公司這次裁員都依相關規定辦理。

另外，東南也指出，已經全面強化國旅布局，未來的營運重心也放在國旅市場推廣，包括開發國人較少接觸的特殊行程，今年也推出名人講堂的旅程，全面強調精緻化及細緻化，吸引不同的國旅客層上門來參加旅遊活動。

裁員 觀光 疫情

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