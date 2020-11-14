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台積電將調薪2成 恐掀骨牌效應 同業壓力大

記者簡永祥／台北14日電
台積電自明年1月1日起進行歷年最大幅度的薪資結構調整，員工固定薪酬將調高20%。(圖：台積電提供)
台積電自明年1月1日起進行歷年最大幅度的薪資結構調整，員工固定薪酬將調高20%。(圖：台積電提供)

台積電昨天發出內部公告，自明年1月1日起，將對公司直接聘雇的台灣地區正職且參與員工分紅的員工，進行薪酬結構調整，固定薪酬將調高20%，為台積電歷年最大幅度的薪資結構調整。

台積電薪資結構一直是業界標竿，這次調整薪資預料恐將掀起骨牌效應，其他科技業也會跟進，但對外徵才難度也會提高。

台積電目前大學畢業起薪為3.8萬元(台幣，下同，約1300美元)，依照明年新的薪資結構調升20%後，每月將可增加7600元，到4.56萬元；碩士畢業起薪若為4.5萬元，每月增加的薪資達9000元，增至5.4萬元。台積電大幅加薪政策一出，成為高科技產業當紅議題，也是半導體產業薪酬重要指標。

台積電強調，隨公司快速成長，年輕世代加入職場，固定薪酬的競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。因此決議自明年1月1日起進行薪酬結構調整，對象為直接聘雇的台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，以提升人才留任與招募上的競爭力，而且這次薪酬結構調整，將不影響年度調薪作業。

台積電上次結構性調薪，是於2010年將員工本薪調高15%。台積電昨發出聲明表示，這次把每月固定資薪大幅調升，主要考量員工是公司最重要的資產，未來仍會繼續兼顧股東及員工利益，提供員工及股東優質的薪酬及報酬。

據了解，台積電啟動大幅擴產行動，繼去年招募逾5000多位新血後，今年無畏新冠肺炎疫情干擾，仍大舉年徵才，目標達8000人，為利對外攬才，並留住人才，避免被積極發展半導體產業的對岸挖角，才會大幅調高薪資結構性，估計明年元月起，將有逾1.3萬位新進員工感受每月可運用現金增加。

根據人力市場調查報告顯示，台積電台灣廠區整體薪酬在業界前10%水準。台積電仍強力吸才，明年大幅調高員工固定薪資，且增幅一下子拉升20%，對其他半導體同業，將帶來更大的壓力。

有半導體廠即感嘆，優秀人才都被台積電搶光，現在又把月薪大幅拉高，讓他們對外徵才難度再度拉高，未來得祭出進一步誘因，才能找到人才。

根據台積電的企業社會責任報告書揭露，台積電直接員工平均整體薪酬則約為26個月本薪，每月平均收入為基本工資三倍，以2018年台灣基本工資2.31萬元來計算，每月薪資近7萬元。

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