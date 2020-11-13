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創7個月單日最多例 東南亞、歐洲8例新冠肺炎者入台

記者陳婕翎、陳雨鑫／台北13日電
中央流行疫情指揮中心記者會，小兒科醫師黃瑽寧（左）、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（右）出席。(記者陳婕翎／攝影)
中央流行疫情指揮中心記者會，小兒科醫師黃瑽寧（左）、中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（右）出席。(記者陳婕翎／攝影)

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，台灣新增8例境外移入新冠肺炎確定病例(案591至598)，繼4月19日以來單日最多例，分別自菲律賓(5例)、印尼(2例)及波蘭(1例)入境。分別為2名男性船員、3名女性移工、一名本國籍探親女、波蘭就學台男、印尼台商。

莊人祥表示，案591、592、595、596、597為2名男性船員及3名女性移工，其中案595為印尼籍，其餘4人為菲律賓籍，年齡介於20多歲至30多歲。分別於今年10月28日及29日入境後前往集中檢疫所，檢疫期間均無疑似症狀，並於11月11日及12日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於5人皆無症狀，且未與他人接觸，故不匡列接觸者。

莊人祥指出，案593為50多歲本國籍女性，今年7月中旬至菲律賓探親，10月29日返台，入境時無症狀。個案於集中檢疫所檢疫期間，11月3日上午雖曾回報有輕微鼻塞及流鼻水症狀，但同日下午即回報已改善無症狀，經評估後未安排就醫。

個案11月11日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案發病前2日至住院隔離前均在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無需匡列接觸者。

莊人祥表示，案594為20多歲本國籍男性，今年8月中旬前往波蘭就學，11月5日起陸續出現嗅覺異常及喉嚨痛情形，僅自行服藥未在當地就醫。個案11月10日返臺，入境時主動告知有症狀，於機場採檢，並於今天確診。

已掌握個案接觸者共36人，其中同班機前後二排座位旅客23人及同行返國同學1人，列居家隔離；防疫計程車司機1人，因有適當防護，列自主健康管理；同班機機組員11人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

莊人祥指出，案598為30多歲本國籍男性，今年9月上旬至印尼工作，11月11日返臺，入境時主動告知有喉嚨痛症狀，於機場採檢，並於今日確診。

目前暫匡列個案接觸者共3人，其中2人為同行返國同事，列居家隔離；1人為防疫計程車司機，因有適當防護，列自主健康管理；同班機接觸者調查中，將進一步匡列並採取相關防疫措施。

指揮中心統計，截至目前台灣累計105292例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含103758例排除)，其中597例確診，分別為505例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、533人解除隔離、57人住院隔離中。

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