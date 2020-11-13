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男被毒蛇咬傷 鄰居用嘴吸搶救 專家：有中毒疑慮

記者曾健祐／桃園13日電
龜殼花。(本報資料照片)
龜殼花。(本報資料照片)

桃園詹姓男子被龜殼花咬傷，女鄰居熱心用嘴巴替他吸血，讓到場消防員嚇壞要將她送醫被婉拒；食品安全及毒物專家、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，被毒蛇咬傷千萬別用嘴吸，會有中毒疑慮，口水細菌也可能感染傷口，民眾應冷靜記下毒蛇樣貌，儘速到大醫院施打血清。

詹男10日晚上在龜山區住家外被一條龜殼花咬傷小腿，他向許姓女鄰居求救，對方用嘴巴想替他吸出毒素，消防員到場將詹送醫，聽到許婦以口吸毒血差點嚇傻，強烈建議她就醫檢查，但許堅稱「沒覺得不舒服」婉拒就醫。 

顏宗海指出，台灣有陸上、海蛇共23種，其中又以赤尾青竹絲、雨傘節、龜殼花、眼鏡蛇、百步蛇及鎖鏈蛇，這6種咬傷案例多、對生命危害較大，各大醫院都有治療的血清，民眾若被咬不一定要把毒蛇打死，應冷靜記住或拿手機拍下樣貌並儘速就醫，以便確認種類施打血清。

顏表示，萬一天色昏暗，或沒看清處蛇的外表，可以從被咬的齒痕去判斷，看有無特別大的一對毒牙，另國人常以「三角形」的頭判定是毒蛇，其實是錯誤觀念，如雨傘節、眼鏡蛇頭部都呈圓形；此外，毒蛇咬傷通常10至20分鐘會有紅腫疼痛感，若被咬超過一、兩個小時仍無症狀，應就是無毒蛇。

顏宗海說，不建議民眾被毒蛇咬用嘴去吸毒素，若口腔內有傷口就可能有中毒疑慮，也可能讓口水中的細菌感染患者傷口，也不要切開被咬的傷口，因毒液通常注入較深組織且吸收快速，任意切傷口不能清出毒液，也切忌冰敷、電擊，恐讓血管收縮造成局部血循環變差，讓肢體腫脹壞死。

他建議，若在野外不慎被毒蛇咬傷，到院前初步自救，應解除身上的束縛物，包括戒指、手環等，並將患肢保持低於心臟位置，再用彈性衣料包紮，但得留1根手指可伸入的空間，維持血液暢通，最重要仍是儘速就醫。

詹男小腿被龜殼花咬傷，第一時間女鄰居幫他吸出毒血，消防員呼籲應儘速就醫，別用嘴去...
詹男小腿被龜殼花咬傷，第一時間女鄰居幫他吸出毒血，消防員呼籲應儘速就醫，別用嘴去吸。(記者曾健祐／翻攝)

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