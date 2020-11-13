台官方幫募疫苗臨床受試者 學者轟帶頭違規

指揮中心成立國產新冠肺炎疫苗受試者招募平台，衛福部長陳時中12日在立法院答詢前表示，自己也很樂意登記為受試者。(記者陳正興／攝影)

為加速台灣 三家廠商新冠疫苗 臨床試驗進步，中央流行疫情指揮中心前天開記者會，宣布啟用食藥署「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，鼓勵符合條件、有意受試的人登記，貢獻防疫。指揮官陳時中 昨更公開說「願意參加」，民眾熱烈響應，24小時內逾萬人登記。

指揮中心發言人莊人祥表示，並不清楚部長是否至平台登記，其中衛福部長身分、健康狀況是否符合受試資格，這需在登記後由臨床試驗醫學中心評估，才知能否符合資格。

對指揮中心公然勸募受試者，學者專家罵聲隆隆，因食藥署曾發文通告全國臨床試驗單位「不得以記者會招募受試者」，衛福部卻帶頭開記者會，不僅打臉自己，更是罔顧受試者權益。

衛福部疾管署人體研究倫理審查會委員、政大法律系副教授劉宏恩在臉書，食藥署2018年發文明定不得以記者會招募受試者，他自嘲「所有曾經相信（這份公文）的人，大家統統都是笑話。」

受試者保護協會理事長林綠紅表示，每個研究計畫包括受試者招募廣告內容及招募方式，須經人體試驗審查委員會審查才能開始招募。此外，招募廣告內容用字遣詞都受嚴格規定，不能用金錢引誘，使生活辛苦的人不顧風險地參加研究。

「平台只是做意向登記，記者會只是公布重大事項」，食藥署藥品組副組長解釋，現在只是請有意願者登記，不算是臨床試驗的受試者招募廣告。