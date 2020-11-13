買疫苗破局因沒授權書？ 林全抱怨：吃我豆腐

台灣東洋代理疫苗破局，引發炒股聯想，董事長林全12日親上火線說明。（記者曾吉松／攝影）

台灣 東洋上月拿下德國BioNTech新冠肺炎疫苗 有條件授權，但期限內政府無法與BNT達成共識，疫苗進口破局；外界甚至質疑藉由疫苗利多炒股。行政院前院長、東洋董事長林全昨天親上火線回應外界質疑是扭曲事實、移轉焦點，他說「我絕對不會內線交易，歡迎來查。」反問「防疫 是政府的責任還是單一企業問題？」

林全指出，當初取得授權書說明，台灣可取得3000萬劑，BNT也願提供，如果政府提供的數量很低，東洋也開不了口協商。事實上政府想要的數量雖比一開始50萬劑高，但與BNT底線仍有差距，東洋只能說，如果數量太低，單價就會拉得相當高。

對於指揮中心發言人莊人祥說，東洋沒有直接授權才是破局關鍵，林全認為是移轉焦點、「吃我豆腐」；東洋不是拿不到正式授權，只是要花大錢，若數量與價格談不攏，成本都是企業負擔。各國都是政府採購疫苗，沒有人要單一企業來承擔，「防疫是政府的責任還是單一企業問題？」

東洋是否還有機會代理BNT疫苗，林全說，東洋已拒絕BNT，所有權利已回到疫苗所有者手上，如果其他業者要去跟BNT談那就太好了。

因代理新冠肺炎疫苗被外界質疑恐涉內線交易。林全說「我個人的名譽就毀在這件事情上，但我最近讀了很多莊子的書，心情很開朗，逆境就是順境。」

聽到指揮中心發言人莊人祥說，東洋是因為拿不到德國BioNTech SE的直接授權才破局時，林全要同仁不要反駁，「如果這些污衊的話，忍一忍就算了」，但後來的發展太不像話，影響到公司的商譽，「讀了再多的莊子也要說」。他更忍不住強調，「絕不會內線交易，我最痛恨坑殺股民的人，歡迎來查。」

莊人祥表示，一開始就告知東洋，台灣僅能採購200萬劑BNT疫苗，價格上也有明確數字；台灣爭取疫苗採多元管道，加上BNT疫苗需超低溫冷鏈系統，採購數量不可能多，「這件事是台灣東洋及BNT德廠都知道，台灣不可能針對單一疫苗廠下單3000萬劑。」