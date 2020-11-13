我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

買疫苗破局因沒授權書？ 林全抱怨：吃我豆腐

記者林海、陳婕翎／台北13日電
台灣東洋代理疫苗破局，引發炒股聯想，董事長林全12日親上火線說明。（記者曾吉松／攝影）
台灣東洋代理疫苗破局，引發炒股聯想，董事長林全12日親上火線說明。（記者曾吉松／攝影）

台灣東洋上月拿下德國BioNTech新冠肺炎疫苗有條件授權，但期限內政府無法與BNT達成共識，疫苗進口破局；外界甚至質疑藉由疫苗利多炒股。行政院前院長、東洋董事長林全昨天親上火線回應外界質疑是扭曲事實、移轉焦點，他說「我絕對不會內線交易，歡迎來查。」反問「防疫是政府的責任還是單一企業問題？」

林全指出，當初取得授權書說明，台灣可取得3000萬劑，BNT也願提供，如果政府提供的數量很低，東洋也開不了口協商。事實上政府想要的數量雖比一開始50萬劑高，但與BNT底線仍有差距，東洋只能說，如果數量太低，單價就會拉得相當高。

對於指揮中心發言人莊人祥說，東洋沒有直接授權才是破局關鍵，林全認為是移轉焦點、「吃我豆腐」；東洋不是拿不到正式授權，只是要花大錢，若數量與價格談不攏，成本都是企業負擔。各國都是政府採購疫苗，沒有人要單一企業來承擔，「防疫是政府的責任還是單一企業問題？」

東洋是否還有機會代理BNT疫苗，林全說，東洋已拒絕BNT，所有權利已回到疫苗所有者手上，如果其他業者要去跟BNT談那就太好了。

因代理新冠肺炎疫苗被外界質疑恐涉內線交易。林全說「我個人的名譽就毀在這件事情上，但我最近讀了很多莊子的書，心情很開朗，逆境就是順境。」

聽到指揮中心發言人莊人祥說，東洋是因為拿不到德國BioNTech SE的直接授權才破局時，林全要同仁不要反駁，「如果這些污衊的話，忍一忍就算了」，但後來的發展太不像話，影響到公司的商譽，「讀了再多的莊子也要說」。他更忍不住強調，「絕不會內線交易，我最痛恨坑殺股民的人，歡迎來查。」

莊人祥表示，一開始就告知東洋，台灣僅能採購200萬劑BNT疫苗，價格上也有明確數字；台灣爭取疫苗採多元管道，加上BNT疫苗需超低溫冷鏈系統，採購數量不可能多，「這件事是台灣東洋及BNT德廠都知道，台灣不可能針對單一疫苗廠下單3000萬劑。」

疫苗 台灣 防疫

上一則

冠軍麵被黑 蘇貞昌帶丁怡銘吃麵滅火 藍：砸店請根菸就算了？

下一則

新聞評論／封殺東洋BNT疫苗 陳時中後悔了嗎？

延伸閱讀

戴維斯加大 正準備儲藏、分派輝瑞疫苗

戴維斯加大 正準備儲藏、分派輝瑞疫苗
輝瑞BNT疫苗 醫師：台灣恐怕只能分到300劑

輝瑞BNT疫苗 醫師：台灣恐怕只能分到300劑
官方民間說法兜不攏…台灣東洋代理德國新冠疫苗破局了

官方民間說法兜不攏…台灣東洋代理德國新冠疫苗破局了
歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲新冠病毒直搗國門

歐洲東南亞疫情掃到台灣 德英法菲新冠病毒直搗國門

熱門新聞

總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
駐美代表蕭美琴。(資料照，華盛頓記者張文馨／攝影)

蕭美琴與民主黨不熟？涉外人士揭露秘辛

2020-11-05 17:15
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

2020-11-04 02:28
白登與賀錦麗發表勝選演說。Getty Images

即時短評／美國大選：一場台灣人恐中的自我探索

2020-11-08 11:48
馬英九總統與台方代表出席「馬習會」後記者會。（記者林澔一／攝影）

陸委會前主委揭內幕：為了「四個字」 馬習會險破局

2020-11-07 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋