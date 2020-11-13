新聞評論／封殺東洋BNT疫苗 陳時中後悔了嗎？

衛福部長陳時中日前否決台灣東洋公司取得的BNT疫苗合約，被指是極不明智之舉。（本報資料照片）

美國輝瑞藥廠和德國BioNTech（BNT）合作研發的新冠疫苗 傳出捷報，第三期臨床實驗有效度在90%以上，預計年底前可上市生產。消息傳出後，兩家公司股票應聲大漲。對此進展，國際間都抱持高度肯定，世衛組織也表示這支疫苗「可能將根本改變疫情」。但對台灣 ，這卻是個苦澀的消息；因為衛福部日前剛否決台灣東洋公司取得的BNT疫苗合約，意味台灣將與這支疫苗擦身而過。

台灣東洋是透過BNT的亞洲區代理上海復星醫藥，取得其疫苗購買授權。如此，台灣原本有機會在明年第一季取得1000萬劑疫苗，供500萬人施打。但經過數度商議，衛福部上周以東洋未取得德國BNT的「直接授權」，且在價格和數量上無法取得共識，否決了這項合約。誰知，就在台灣放棄BNT疫苗之後一周，這支疫苗即宣布取得重大成果。看來，衛福部否決東洋的採購計畫，是極不明智之舉。

同一公司出產的疫苗，衛福部堅持東洋要有「直接授權」，不能經由大陸的代理商間接取得，這是令人難解的事。其中主要因素，恐怕是「反中」心理作祟。衛福部長陳時中稍早宣布台灣對外採購疫苗，一概排除「中國疫苗」，BNT疫苗在亞洲交由大陸藥廠代理，衛福部卻認為「連中國代理也不行」。其間，連國稅局都插上一手，要求東洋公司須支付3億元台幣的稅金給政府。這種態度，不僅嚴重違背科學專業的精神，甚至已到了為政治而拋棄醫療人道的地步。陳時中的政治性，從阻擋「小明」返台，到封殺東洋進口疫苗，反中鐵板一塊表露無遺。

對於衛福部封殺BNT疫苗而導致取得管道落空，閣揆蘇貞昌只籠統回應「會循相關管道爭取」；疫情指揮中心則聲稱，「台灣有望在明年第一季透過COVAX（新冠疫苗全球取得機制）管道購得」。這種說詞，其實是在糊弄百姓。BNT和輝瑞合作的疫苗，根本不在COVAX的分配名單上，台灣如何取得？台灣感染症醫學會理事長黃立民更點破事實：明年第一季台灣能取得的疫苗，「只有兩、三百劑」。他建議，政府應循東洋的管道，再試試能否談判取得BNT疫苗；但衛福部對此毫無回應。

衛福部對於疫苗的傲慢與消極，令人難以理解。7月間，衛福部宣稱台灣的疫苗將採「國產、外購、授權生產」三管齊下。事實上，國產部分因台灣缺乏可供實驗之病例，進展不易。衛福部甚至允許台灣研發者以「擴大第二期臨床」取代「第三期臨床實驗」，這其實是在放水，仍不能保證進展。今年以來，政府一波波大內宣所謂「研發進度超前」及「年底前即可上市」，至今無一兌現。

另一個更深的疑問是，政府不斷誇口台灣防疫有成、200天無本土病例云云，但這對於解除邊境 管制毫無助益。如果沒有疫苗，當別人開始開放邊境，而台灣只能繼續封鎖，屆時台灣的優勢就會變成劣勢。從這個角度看，疫苗已非單純的防疫問題，而是國安和經濟問題。而荒謬的是，政府在4000多億台幣的防疫紓困預算中，只編列115億台幣購買疫苗；扣除研發補助，等於只分配給民眾一劑200元台幣的「白菜價」。連東洋洽購的BNT疫苗，陳時中還用反中思考一舉否決，他把國民健康置於何地？

若國際間疫苗發展順利，明年第一季起，許多國家疫情將可趨緩，並逐漸開放邊境。屆時，台灣若仍只能靠著口罩和封閉邊境進行「孤島防疫」，如何和世界接軌？陳時中任性否決東洋的疫苗採購案，現在後悔了吧！