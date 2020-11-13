國家隊又出包 私製口罩千萬片 檢方查扣381萬片

彰化縣健康天使公司未經許可，擅自生產醫療口罩上千萬片，遭檢調搜索偵辦。（圖：彰化地檢署提供）

彰化縣口罩國家隊「健康天使 」公司未經許可，擅自增設二廠生產1000多萬片雙鋼印醫用口罩，其中超過421萬片交付實名制運用，其他的以鴻海奈米公司名義銷售。彰化地檢署前天搜索查扣381萬多片口罩、兩台口罩機及七組雙鋼印模具，昨天依違反藥事法命盧姓負責人台幣80萬元（約2.8萬美元）交保。

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盧姓男子表示，由於國際疫情 嚴峻，擴建第二廠以供海內外防疫，第二廠已申請醫療口罩製造廠許可中，但因趕製海外訂單，才會在衛生福利部未核准前，先行試機生產，程序欠周詳，內部深切檢討改進。

盧姓男子堅稱，生產的口罩已取得美國 食品藥物管理局FDA更高等級的外科手術用口罩認證，被美國防疫物資列為優先採購名單，為了因應疫情需求外銷，才會讓二廠先生產口罩，他們的口罩品質獲得歐美各國肯定，但若消費者對9月28日後生產的口罩有疑慮，可持產品及發票至原購買處辦理退貨。

彰化地檢署發言人葉建成表示，健康天使公司有第一等級醫療器材許可證，可在彰化縣田尾鄉中山路廠區生產國家隊口罩，但第二廠區未經許可生產，今年9月就開始違法生產。檢方前天據報，指揮彰化縣調查站及衛生單位搜索、稽查健康天使工廠及倉庫。