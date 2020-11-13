歷史性一刻！中油非洲挖到油 首批95萬桶12月運回

中油作為礦區經營人的非洲查德奧瑞礦區油田開採成功，該公司12月將自查德啟運第一船共95萬桶原油返回台灣。（圖：中油提供）

經濟部國營會昨日證實，中油公司在非洲查德成功開採石油 ，並將於12月初從查德運回開發油井的首批95萬桶原油。國營會發言人胡文中表示，由於這次是「第一次」把油運回來，雖然不符合經濟利益，但具有象徵意義。

胡文中表示，把載滿整艘船的油桶運回台灣 ，運費其實很貴，經濟利益面不合理，應該是選擇在當地把開採到的原油賣掉，直接獲利資金。但，中油此舉，是有特別象徵意義，或許哪一天基於商業考量有國家不賣油給台灣，或是萬一發生戰爭，台灣是有能力把油運回來，也不用擔心無油可用。

中油昨天也證實，針對非洲查德奧瑞礦區油田開採成功，做為礦區經營人，將自查德啟運第一船共95萬桶原油、返回台灣，宣示台灣不用擔心缺油，預計最快12月初運抵台灣，將創下中油海外油田探勘以來首例。

中油表示，該公司經在查德探勘發現油田，評估具經濟開採價值，經與當地政府交涉、擔任礦區經營人，以及完成長度達約1000公里的油管鋪設等基礎設施，終於自今年2月開始量產。

中油查德礦區第一船原油預計12月初抵台，該礦區為中油首次以國際礦區經營者身分進行油氣探勘，不過攤開礦區投資 名單，共有3名股東持有股權，包括中油35%、海南華信國際投控35%、查德政府30%，日前傳出華信破產疑慮，也讓外界質疑中油在該礦區的主導性。

中油發言人張瑞宗表示，中油是查德礦區經營人，華信只是取得部分權益，若華信要做任何權益的轉讓，一定要經過地主國查德政府的同意，現在還沒有這樣的蛛絲馬跡，華信持有礦區35%股份情況沒有改變。

中油新聞稿則強調，油氣探勘屬於高風險、高投資的事業，常常面臨可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險，為分散風險，降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓。

至於各礦區經營，中油表示，合作公司皆可要求派遣借調人員，協助合作集團進行礦區經營作業，同時學習礦區經營事宜，中油查德礦區的合作公司，查德國家石油公司及華信皆有派出借調人員，由中油管理、協助、學習礦區業務，不過，中油是經營人，對各項業務握有最後的決定權。

中油提到，查德礦區蘊藏量約3400萬桶，全區目前約可日產5800桶原油，其中中油每天可分得2000多桶，這項開發案可使台灣自有油氣占比提升0.4%。