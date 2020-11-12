國父誕辰紀念日 韓國瑜嘆：高官還明白五權分立真諦嗎

國父誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜發臉書感嘆如今變化。(取自韓國瑜臉書)

今天是國父孫中山先生誕辰紀念日，高雄市前市長韓國瑜 今發臉書說，國父曾說民權主義第一決定者為民主。但如今台灣 從一例一休、年金改革 、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目。五權分立的「五院」行政院、立法院、司法院、考試院及監察院高官們，是否明白五權分立真諦？ 似乎沒幾人在乎。

韓國瑜說，今天是國父孫中山先生的誕辰紀念日；其實每年的元旦、國慶、和國父誕辰，他都不由地反思沉想，此時此日的我們是否對得起那些先賢先烈的血淚與生命、是否不負中山先生的半生奔走與殷殷期囑？

韓國瑜說，國父創立三民主義與五權憲法。他說，余之民權主義，第一決定者為民主。但今時今日的台灣從一例一休、年金改革、廢除核四、到萊豬進口、媒體換照事件，無不令人瞠目，此謂民主？民眾權利何在？

他說，依照五權分立所設置的「五院」行政院、立法院、司法院、考試院及監察院，這些薪水來自中華民國納稅膏脂的高官們，是否明白五權分立的真諦？是否虔誠妥善行使手中權力、一心為人民謀福利？ 似乎，現在沒有幾人在乎。就像今天，許多人已經忘記有一個節日是紀念國父的生日。

韓國瑜說，很多人雖然當著中華民國的官、卻不具備「鞏固中華民國，圖謀民生幸福…以忠於國，為眾服務」的精神。紀念國父，不是緊抓著過去，而是不要忘記這一個世紀在追求的理想和抱負。

他並表示，他近日才偶然發現一個青年樂團中山路100號，多年前曾發表過一首《我們國父》。歌裡沒有革命的血腥與殘暴、但有洋溢著趣味和啟發理想的青春味道。